Brexit : May, confiante dans un vote avec lâ€™aide des 27

La Première Ministre britannique, Theresa May, a assuré aux 27 de l'UE, jeudi soir, que l'accord de Brexit pourrait être voté par son parlement si elle obtenait des assurances que le Royaume-Uni ne sera pas arrimé indéfiniment au bloc européen. Theresa May, qui a été obligée lundi de reporter le vote sur l'accord de divorce face à la fronde des parlementaires, y compris au sein de son parti, a assuré qu'il existait «une majorité qui voulait quitter l'UE avec un accord», selon une source officielle britannique.

«Aussi, avec les bonnes assurances, cet accord peut être voté. C'est le seul accord qui peut être accepté par mon parlement», a-t-elle ajouté, à l'adresse des 27 chefs d'État et de gouvernement. La Première Ministre est venue à Bruxelles dans l'espoir d'obtenir «des assurances juridiques et politiques» sur le «backstop», la solution imaginée pour empêcher le retour de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, après le départ de Londres de l'UE. Aux yeux des conservateurs les plus eurosceptiques, ce filet de sécurité risque de maintenir indéfiniment le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE, une perspective inacceptable puisqu'elle priverait Londres de sa liberté commerciale. «Nous devons changer le sentiment que le backstop peut être un piège dont le Royaume-Uni ne pourra sortir. Tant que nous ne le faisons pas, l'accord - notre accord - est en péril», a ajouté Mme May, alors que le vote sur le Brexit devrait avoir lieu entre le 7 et le 21 janvier. Elle a averti des dangers d'une sortie de Londres de l'UE sans accord, le 29 mars 2019.

Les leaders européens ont exclu toute renégociation de l'accord de divorce, mais n'ont pas fermé la porte à des «clarifications» pour calmer les craintes des élus britanniques.

«J'espère qu'au cours des deux dernières années, je vous ai montré que vous pouviez me faire confiance pour faire ce qui doit être fait, quelle que soit la difficulté politique pour moi», a-t-elle plaidé. Après environ une heure de discussion, Mme May a ensuite laissé les 27 discuter entre eux de ce qu'ils peuvent faire pour elle.