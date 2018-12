Tournoi hiver-foot Ã  Oran : Hommage Ã  Hacene Lalmas et Houari Beddiar

Le tournoi de football de proximité "hiver-foot" a pris fin mardi soir à la salle omnisports de Sidi El Bachir, avec un grand hommage aux défunts Hacene Lalmas et Houari Beddiar. En présence de personnalités sportives et de nombreux férus du sport roi, cette compétition s'est clôturée dans une ambiance très colorée, coïncidant avec les festivités de commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Sur des airs de troupes folkloriques, avec en toile de fond trois belles rencontres, la fougue et l'art des footballeurs en herbe se sont mêlés aux gestes techniques toujours intacts d'anciennes vedettes de la balle ronde. Au programme de la cérémonie de clôture, trois rencontres ont eu lieu. La première a opposé les benjamins de Bir-El-Djir à ceux de Belgaid. En seniors, la finale a mis aux prises une équipe de hai Nedjma à celle de hai Es-Salam. Un match gala a opposé, en marge de la finale, une sélection d'anciens internationaux composée, entre autres, de Lakhdar Belloumi, Mustapha Kouici, Fodil Megharia, Hadj Adlane, Ali Bencheikh, Ali Mesabih et autre Nacer Benchiha, à une équipe d’El Eulma. La partie a été dirigée par l'ancien arbitre international Mohamed Hansal. Les spectateurs venus nombreux ont pu apprécier les prouesses des jeunes et surtout des anciennes gloires du football qui les ont gratifiés de belles facettes. Organisé par l’association sportive "La Radieuse" présidée par le dynamique Kada Chafi, ce tournoi a vu la participation de 30 équipes représentant plusieurs quartiers des wilayas de l'Ouest. La soirée a été clôturée par une cérémonie de remise de coupes et de cadeaux aux lauréats, en présence du wali ,Mouloud Chérifi, ainsi qu'un grand hommage aux regrettés Hacene Lalmas, un des meilleurs joueurs algériens, au défenseur du Mouloudia d'Oran (MCO), Houari Beddiar, et à l'ex-international Mohamed Rahim. Ce tournoi de proximité, devenu traditionnel, a constitué également une occasion de retrouvailles pour les anciens joueurs et une aubaine pour les jeunes amateurs du sport roi. Le président de l'association Radieuse, Kada Chafi a estimé que ce tournoi a été d'un "grand succès" et un honneur de marquer la date historique du 11 décembre 1960.



Des personnalités sportives honorées



Tout récemment la Radieuse a remis des Omras à des personnalités sportives et des familles de supporters et de dirigeants décédés ainsi qu’à d’anciens dirigeants et footballeurs, H’mida, ex-attaquant du MCO des années 70, qui a participé à la belle histoire de la grande équipe des Hamraoua avec Hadefi, Freha, Belkedrouci ainsi que l’ancien président du comité des supporters du MCO, Soualmia Benyagoub, dont l’amour des couleurs du Mouloudia d’Oran est sans limites.

Cette cérémonie s’est déroulée au stade Reguig Abdelkader en présence des membres d’honneur de la Radieuse, Hansal, Guesbaoui, Benchiha, des encadreurs et des jeunes éléments de l’école de football de la Radieuse, une occasion de rendre hommage et de remettre des Omras aux familles du défunt Mekki Miloud, ex-militant des Scouts Algériens et du sport scolaire, de Belhadjem Ahmed, plus connu sous le pseudo de Hamma au sein des supporters du MCO décédé dernièrement.

Les familles des défunts et les sportifs honorés ont remercié vivement le geste du cœur de la Radieuse.