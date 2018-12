JSK : Les Canaris bouclent le stage de Rabat

La JS Kabylie a enregistré sa première recrue hivernale en la personne de Mohamed-Amine Kabari, milieu de terrain défensif de l'US Biskra. Le club kabyle cherche encore à se renforcer, mais n'est pas près de casser sa tirelire pour autant. Cherif Mellal a instauré une sorte de politique de plafonnement des salaires.

En principe, deux autres joueurs seront engagés d'ici à la fin du mercato.

Initialement, la JSK s'était intéressé de très près à l'ailier du Paradou AC, Tayeb Meziani. Des négociations avaient été entreprises, mais finalement le joueur a choisi de s'exiler en Tunisie, plus précisément à l'Espérance de Tunis fraîchement sacré champion d'Afrique.

En attendant de trouver l'homme providentiel pour renforcer l'attaque, la cellule de recrutement de la JSK a engagé donc Mohamed-Amine Kabari, mercredi. Le joueur de 25 ans devient la première recrue hivernale des Canaris qui s'étaient séparés durant l'automne de deux joueurs-cadres, en l'occurrence Benaldjia et Boukhanchouche. Autrement dit, deux des plus gros salaires du groupe. Cherif Mellal a fait savoir clairement qu'il ne donnera "pas des salaires de 200 millions à des joueurs. Les autres clubs sont libres d'octroyer les salaires qu'ils veulent, mais à la JSK nous avons notre propre politique", a t-il déclaré à ce propos, rassurant au passage les fans de la JSK sur le profil de Kabari "un joueur qui a d'énormes qualités et qui apportera, on en est convaincus le plus escompté", a t-il dit en substance. Selon nos informations, la JSK est aussi sur le dossier Tabti, le milieu de terrain offensif de l'USMBA, mais à l'heure où nous mettons sous presse, l'affaire est loin d'être conclue. Et pour cause, le joueur s'est engagé à négocier lui-même sa libération, mais il s'est retrouvé bloqué par son club. A moins qu'il ne décide d'aller au clash, Tabti pourrait être retenu par son entraîneur, Youcef Bouzidi qui refuse de laisser partir ses meilleurs éléments. Quoiqu'il en soit, des informations annoncent la signature d'un joueur dont le nom n'a pas été divulguer dans les prochaines heures. "la direction du club annoncera sous peu le recrutement d'un nouveau joueur dont le nom fera sûrement plaisir aux supporters", nous a révélé une source officielle.

En attendant d'y voir plus clair, les Canaris ont bouclé mercredi leur stage au Maroc. Après un travail acharné qui s'est étalé sur huit jours, ponctué par un match amical face au Fath de Rabat (1-1), la bande à Dumas est rentrée au pays. Le groupe, qui a bénéficié d'une journée de repos, a repris les chemin des entraînements vendredi au 1er Novembre avec le match de coupe d'Algérie en ligne de mire.

Amar B.