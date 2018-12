Dans la LUCARNE : De la concertation jaillit la lumiÃ¨re

lL’on avait déjà eu à traiter en long et en large la situation de nos clubs ces derniers temps. Il y a lieu de relever que quelque chose n’allait pas dans le bon sens, mais aussi selon les règlements en vigueur. En effet, la LFP avait fonctionné sans que la convention la liant structurellement avec la FAF ne soit encore signée. On ne sait si cet oubli a été intentionnel ou pas, il faut dire que les choses étaient bien ficelées entre les deux parties. De plus, on a encore en mémoire le fait que la convention entre la FAF de Zetchi et l’ex- président de la LFP, Mahfoud Kerbadj a été unilatéralement dénoncée par la FAF. C’est ce qui avait d’ailleurs précipité son départ de. C'est-à-dire par cette convention la FAF, d’une certaine façon, délègue son pouvoir à la Ligue du Football professionnel une partie de son pouvoir pour qu’elle gère à sa place la compétition nationale au niveau des clubs. Après l’élection d’Abdelkrim Medouar, on avait tous pensé que tout s’est fait de lui-même. En fait, ce n’était nullement le cas. Cela a été indirectement dénoncé par un président de club. Ce qui avait obligé la FAF et la LFP à agir et à signer cette fameuse convention qui permet officiellement à la LFP d’activer en toute transparence. Toutefois, la dernière réunion qui a eu lieu, à Sidi Moussa, entre la FAF et les présidents de clubs en présence de Medouar et surtout du président de la FAF avait eu pour objectif d’aplanir certains problèmes, notamment ceux relatifs au respect des institutions, mais aussi aux décisions qui seront prises par ces deux instances.

Outre cela, cette réunion de concertation a été des plus importantes du fait qu’elle avait mis en exergue la possibilité extrême d’assurer une meilleure communication. Aujourd’hui, on peut dire qu’elle n’est pas au beau fixe puisque nombreux sont les présidents de clubs qui appellent la FAF ou la LFP par téléphone. Il faut dire qu’il y a beaucoup de choses à dire sur cet aspect relationnel. En effet, nos dirigeants de clubs ont pris cette «manie» de téléphoner pour un oui ou pour un non. Cette réunion a instruit les clubs à s’adresser à la FAF ou la LFP par écrit uniquement. C'est-à-dire que les appels téléphoniques n’auront pas de réponse et cela aux risques et périls des responsables de clubs appelés à ne s’adresser à ses instances en écrivant leurs doléances ou pour avoir des informations les concernant. Le communiqué de la FAF le précise on ne peut clairement :

« Le président de la Fédération Algérienne de Football (FAF), M. Kheïreddine Zetchi, en concertation avec le président de la Ligue de Football Professionnel (LFP), M. Abdelkrim Medouar, a convié les présidents des 32 clubs professionnels à une réunion le mercredi 5 décembre 2018 au Centre Technique National de Sidi Moussa avec pour objet de dresser le bilan de la phase aller des championnats Mobilis L1 et L2».

Cette rencontre a été une occasion pour les présents de traiter et débattre des sujets qui les intéressent au plus haut point, tels la convention CSA-SSPA, l’endettement des clubs et les nouvelles circulaires FIFA et bien d’autres points développés par l’assistance dans un climat «familial»

Le président de la fédération, M. Kheïreddine Zetchi, a développé plusieurs « thèmes » dans son discours d’allocution. Il a mis l’accent sur l’importance du respect des institutions et des décisions qu’elles prennent en empruntant, dans le cas où une quelconque sentence déplait, la voie légale et «réglementaire» de recours : « il faut que les clubs apprennent à communiquer par écrit. Saisir la FAF ou la LFP ou une quelconque instance par téléphone n’est plus tolérable. Il faut abolir cette méthode», s’est-il expliqué. Par la suite, il a invité les pensionnaires de la L1 et L2 à soumettre des «propositions au bureau fédéral qui a le pouvoir de légiférer. L’on doit instaurer une nouvelle méthode de travail qui ne doit plus tenir compte des appels téléphoniques. Communiquer par écrit va améliorer les relations entre les institutions et les clubs».

D’autres points ont été abordés, notamment l’effacement des dettes afin de pouvoir recruter le plus normalement du monde. Il faut dire qu’après l’arrivée des deux missives (circulaires) de la FIFA, il faut dire que la rigolade est derrière nous. Aux présidents de clubs de savoir être à la page et aussi de prendre leurs responsabilités qui sont très grandes par les temps qui courent.

Hamid Gharbi