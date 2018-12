Coupe d'AlgÃ©rie (32es de finale) : Le programme dÃ©taillÃ©

Programme détaillé des 32es de finale de la Coupe d'Algérie de football, prévues du lundi 17 décembre jusqu'au jeudi 27 du même mois :

Lundi 17 décembre :

Boussaâda : Amel Bousaâda - ORB Boumahra (14h00)

Guelma : IH Chellala - USM Khenchela (14h00)

Annaba (Chabou) : Hamra Annaba - CRV Moussa (14h00)

El-Bayadh (OPOW) : MC El Bayadh - AS Aïn M'lila (14h00)

Abadla (communal) : JS Guir Abadla - USM El-Harrach (14h00)

Ouargla (OPOW) : MB Rouissat - JSM Tiaret (14h00)

El-Eulma : MB Bazer Sakhra - CR Béni Thour (14h00)

Sétif (8-mai-1945) : SA Sétif-CRB Kaïs (14h00)

Béjaïa : JSM Béjaïa - JSM Skikda (17h00)

Mardi 18 décembre :

Chlef (Boumezrag) : MBS Oued Sly - USM Annaba (15h00)

Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - ASM Oran (18h00)

Tadjenanet : DRB Tadjenanet - CR Belouizdad (17h00)

Mascara : GC Mascara - CABB Arréridj (14h00)

Mohammadia : SA Mohammadia - USM Sétif (14h00)

Béjaïa (Unité maghrébine) : MO Béjaïa- O Magrane (18h00)

Tizi-Ouzou (1er-novembre) : USB Douala - ICS Tlemcen (14h00)

Batna : CA Batna - ESB Besbes (14h00)

Blida (Brakni) : USM Blida - Paradou AC (14h00)

Tlemcen (Akid Lotfi) : WA Tlemcen - USMD Benkhedda (16h00)

Ghris (Mascara) : Amel Ghriss - JS Kabylie (14h00)

Oran (Zabana) : MC Oran - ASB Maghnia (15h00)

Mercredi 19 décembre :

Remchi : US Remchi - MC El Eulma (14h00)

Alger (Kouba) : RC Kouba - MC Alger (14h00)

Aïn Defla (OPOW) : RA Aïn Defla - NT Souf (14h00)

Batna : MSP Batna - CR Bouguirat (14h00)

Magra : NC Magra - FCB Abdelmalek Ramdane (14h00)

Sétif : ES Sétif - Olympique Médéa (18h00)

Vendredi 21 décembre :

Alger (Omar-Hamadi) : AS Sûreté Nationale - CRB Aïn Oussera (15h00)

Jeudi 27 décembre :

Béjaïa (Unité maghrébine) : Olympique Akbou - NA Husseïn-Dey (14h00)

Lakhdaria : IB Lakhdaria - JS Saoura (14h00)

Constantine : CS Constantine - RC Bougaâ (17h00)

Sid Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - MS Cherchell (17h00).