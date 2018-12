du 19 au 22 dÃ©cembre Ã  Sidi Bel-AbbÃ¨s : SÃ©minaire des arbitres d'Ã©lite

La Commission fédérale des arbitres organise du 19 au 22 décembre, au Centre national de Sidi Bel-Abbès, un séminaire pour les arbitres et arbitres assistants «groupe élite» en vue de la phase retour du championnat de Ligues 1 et 2, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF). Trente-cinq arbitres principaux, dont l'international Mahdi Abid-Charef, qui est suspendu provisoirement par la Confédération africaine de football, et 49 arbitres assistants prendront part à ce séminaire initialement prévu du 12 au 16 décembre. La reprise des championnats de Ligues 1 et 2 Mobilis est prévue pour le 4 janvier 2019. Arbitres principaux: Abid-Charef Mahdi (Constantine), Achouri Rafik (Constantine), Ait Ameur Malek (Alger), Aouina Said (Batna), Arab Abderzak (Annaba), Atman Lamia (Alger), Bahloul Farid (Constantine), Bekouassa Lyes (Alger), Bekouassa Lotfi (Alger), Benabdellah Missoum (Oran), Benbraham Lahlou (Alger), Benchida Benabdellah (Oran), Bendjahane Billel (Oran), Benyahia Houssam (Annaba), Bessiri Mustapha (Oran), Boucetta Hamza (Alger), Boukhalfa Nabil (Oran), Bouslimani Hamza (Alger), Bouzerar Ahmed (Alger), Brahim Abderrahmane (Alger), Brahimi Merzoug (Alger), Facih Adel (Constantine), Gamouh Youcef (Constantine), Ghorbal Mustapha (Oran), Hansal Amine (Alger), Ibrir Abdellali (Batna), Maskri Abdelatif (Alger), Mial Farouk (Alger), Moustefai Thiba (Blida), Nader Ali (Oran), Necib Redouane (Annaba), Oukil Fodil (Oran), Saidi Mohamed (Oran), Sekhraoui Amine (Alger), Zouaoui Boubareur (Alger). Arbitres assistants: Abane Adel (Alger), Aouina Fawzi (Batna), Araf Mohamed (Oran), Ayad Mohamed (Oran), Azrine Mohamed (Alger), Badache Nabil (Alger), Belbachir Habib (Alger), Ben Ali Mehdi (Oran), Benamira Mohamed (Constantine), Benhamouda Mohamed (Constantine), Bennacer Khaled (Annaba), Boufassa Amirouche (Alger), Bouhassoun Benaouda (Oran), Bouima Haithem (Constantine), Boulekrinat Farouk (Alger), Boulfelfel Antar (Constantine), Bounoua Nabil (Alger), Bourechou Djamel Eddin (Oran), Bourouba Omar (Alger), Brahim El Hamlaoui (Alger), Cheballah Samir (Alger), Doulache Nassim (Alger), El Ghani Hanane (Béchar), Etchiali Abdelhak (Oran), Gourari Mokrane (Alger), Guessoum Abdelkrim (Constantine), Hadj Said Ali (Oran), Hallam Djilali (Oran), Hamlaoui Amine (Annaba), Idir Mohamed (Alger), Kadem Amar (Alger), Kechida Boualem (Batna), Laribi L’houari (Oran), Maghlout Rachid (Annaba), Miraoui Zakaria (Oran), OmariI Benabdellah (Saida), Ouahab Asma (Oran), Rachedi Mohamed (Alger), Rahmoune Azeddine (Alger), Rimouche Mehdi (Alger), Saadi Oualid (Constantine), Salaouadji Ammar (Alger), Semsoum Smail (Alger), Serradj Mohamed (Oran), Slimani Abdelkader (Alger), Tamen Ahmed (Constantine), Tamerabet Rachid (Constantine), Yahi Omar (Alger), Zerhouni Abbes Akram (Oran).