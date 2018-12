Green Eagles FC (Zambie) - NA Hussein-Dey : Revenir de Lusaka avec un rÃ©sultat favorable

Les Sang et Or algériens devront se mesurer, cet après midi à 17h (15h, heure locale), au stade Nokoloma de Lusaka, au représentant zambien, Green Eagles FC. Cette première manche des 1/16es de finale de la coupe de la CAF sera dirigée par un trio d'arbitres malgaches. M. Rakotojaona sera assisté par MM. Andrianatenaina et Andrivoavonjy.

Pour rappel, le NA Hussein Dey est arrivé en terre zambienne seulement la veille de cette rencontre, via Istanbul (Turquie), après un périple de vingt heures environ. La fatigue sera sans nul doute un sérieux handicap pour les camarades d'El Orfi dans cette partie qui se déroulera sous une chaleur suffoquante et un taux d'humidité assez élevé. Néanmoins, les joueurs du Nasria, bien que privés de leur attaquant vedette, Gasmi, et leur milieu du terrain expérimenté, Raiah (suspendus), affichent un sérieux optimisme. Même état d'esprit chez le staff technique qui pense pouvoir revenir avec un résultat probant permettant à l'équipe d'aborder le match retour à Alger dans de bonnes conditions. «Le voyage a été éprouvant. Nous devons bien récupérer en prévision de ce match. Surtout que nous allons devoir faire face à la chaleur et l'humidité aussi, lors de cette confrontation. Pour ce qui est de l'adversaire, je n'ai pas une idée précise sur cette formation des Green Eagles. Je connais cependant le football zambien qui est très physique et basé sur les balles aériennes principalement.

C'est un football à l'anglaise, plutôt direct. On doit bien gérer les débats et ne pas laisser l'adversaire imposer son rythme», a déclaré le coach Lacette, à l'arrivée de la délégation à Lusaka, avant de poursuivre : «Certes, j'aurais aimé disposer des services de Gasmi et Raiah qui sont des éléments importants dans notre jeu. Cependant, ces absences seront l'occasion pour d'autres joueurs de s'illustrer et faire leurs preuves. Je reste optimiste quant à l'issue de cette rencontre. Je pense que nous avons les moyens de revenir avec un résultat favorable nous permettant de mieux aborder la seconde partie. Les joueurs sont très motivés. Ils veulent absolument se qualifier et poursuivre l'aventure africaine». a souligner que le Nasria s'est déplacé en Zambie avec seulement dix-huit joueurs, dont deux gardiens de but. Par ailleurs, pour ce qui est de cette formation de Green Eagles FC, celle-ci s'est qualifiée au premier tour de la compétition aux dépends du représentant du Swaziland. Les camarades du redoutable attaquant Issac Simbuwa se sont imposés lors des deux rencontres face aux Young Buffaloes FC (2-0 et 2-3). Toutefois, le manque de compétition pourrait bel et bien jouer un mauvais tour aux Green Eagles. En effet, le championnat zambien, qui s'est achevé il y a plus d'un mois, n'a toujours pas repris. L'adversaire du NAHD, qui a terminé à la quatrième place en championnat, loin derrière le leader Zesco United, pourrait bel et bien manquer de rythme dans cette partie.

Rédha M.