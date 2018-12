Justice europÃ©enne : Rejet du recours de lâ€™ancien prÃ©sident Ã©gyptien

Un recours de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak auprès de la justice européenne, qui contestait le gel de ses avoirs dans l'Union européenne (UE) depuis 2011, a été rejeté hier. Ces sanctions de l'UE, qui visaient également une vingtaine de ses proches, avaient été décidées à Bruxelles, en mars 2011, sur la base de procédures judiciaires engagées contre eux en Égypte, pour des détournements de fonds publics. Dans son arrêt rendu mardi, le Tribunal de l'Union européenne, établi à Luxembourg, «rejette le recours, et confirme les décisions du Conseil (de l'UE) de 2017 et de 2018 de proroger le gel des avoirs», selon un communiqué. «Les décisions de prorogation s'inscrivent dans le cadre d'une politique de soutien aux autorités égyptiennes fondée notamment sur des objectifs de consolidation et de soutien de la démocratie, de l'État de droit, des droits de l'homme et des principes du droit international», justifie, notamment la juridiction. Le Tribunal estime aussi qu'il n'y a pas lieu de douter du bien-fondé des procédures judiciaires égyptiennes. «Il n'appartient pas, en principe, au Conseil (de l'UE, instance représentant les 28 pays membres, ndlr) d'examiner ni d'apprécier lui-même l'exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels sont fondées les procédures pénales visant M. Moubarak», est-il souligné.

En outre, «même si M. Moubarak a conclu un accord avec les autorités égyptiennes aux termes duquel il a remboursé toutes les sommes détournées dans une affaire de rénovation de résidences privées, cette procédure de conciliation n'a pas été menée à son terme à la date d'adoption des actes attaqués».

Et le Tribunal note que le Conseil «était en droit de considérer que, dans cette affaire, M. Moubarak continuait de faire l'objet d'une procédure judiciaire, pour détournement de fonds publics». Hosni Moubarak, âgé aujourd'hui de 90 ans, a régné pendant 30 ans sur l'Égypte. Contraint de quitter le pouvoir, le 11 février 2011, à l'issue d'une révolte de 18 jours, il avait été arrêté en avril 2011. En mars 2017, il avait été libéré après avoir été acquitté pour le meurtre de manifestants, mais il reste sous le coup d'une enquête pour corruption.