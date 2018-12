Le PrÃ©sident Cubain : Â« Washington nâ€™a aucune autoritÃ© morale pour critiquer La Havane Â»

Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a affirmé mardi que «les États-Unis n'ont aucune autorité morale pour critiquer Cuba en matière de droits de l'homme», soulignant que «Washington politise le sujet et pratique le deux poids, deux mesures dans ce domaine», ont rapporté hier des médias. S'exprimant, à l'occasion des 70 ans de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies, le président cubain a dénoncé la «position hypocrite» et «malhonnête» des États Unis en matière de respect des droits de l'homme, ont ajouté les mêmes sources. Selon M. Diaz-Canel, Washington a «massivement violé» les droits de l'homme dans le monde, en y «exportant» guerres et armes. «Quelqu'un connaît-il une violation des droits de l'homme plus longue, plus cruelle et plus grave que le blocus économique, commercial et financier des États-Unis envers Cuba ?» a-t-il rappelé. «Pendant que la Maison-Blanche accuse La Havane de violer les droits de l'homme, elle ignore systématiquement les traités internationaux sur ce sujet», a encore souligné M. Diaz-Canel. La déclaration du président cubain intervient dans un contexte particulier marqué par le durcissement de la politique américaine à l'égard de La Havane, notamment après la signature par le Président Donald Trump l’an dernier d'un décret présidentiel prévoyant de nouvelles sanctions contre Cuba. Ainsi, il a été interdit aux entreprises américaines de faire du commerce avec les entreprises liées à l'armée cubaine, et restreint les déplacements des ressortissants américains vers ce pays caraïbe. L'administration américaine a décidé, lundi dernier, de fermer définitivement l'antenne de son Service de la citoyenneté et de l'immigration (USCIS) à La Havane, en raison de la détérioration des relations bilatérales.