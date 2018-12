Etats Unis : L’ancien avocat de Trump condamné à trois ans de prison

L’ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a été condamné par la Cour fédérale de New York à trois ans de prison, dans le cadre de l’enquête du procureur spécial, Robert Mueller, sur le piratage présumé de la Russie durant la campagne pour la présidentielle de 2016.

Il est également tenu de verser plus d’un million de dollars de dédommagement, selon le verdict rendu par le juge William Pauley et a reçu l’ordre de se rendre à la justice le 6 mars prochain où il sera incarcéré dans l’établissement pénitentiaire fédéral d’Otisville, dans le nord-ouest de l’Etat de New York. Michael Cohen qui fait l’objet de poursuites pénales a déjà plaidé coupable de huit chefs d’accusation et reconnu avoir menti au FBI au sujet d’un projet immobilier en Russie impliquant le président Trump. Michael Cohen, ancien proche de Donald Trump a également reconnu avoir versé des sommes de 130.000 et 150.000 dollars pour acheter le silence de deux femmes, affirmant avoir eu une liaison avec le candidat républicain. Les deux versements ont été faits à la demande de Trump, selon les aveux de son ancien avocat.

Le juge William Pauley qui a examiné les huit chefs d’accusation a affirmé que “chacun des crimes commis par Cohen représentait une grave infraction contre les Etats-Unis”.

Dans sa déclaration devant le juge, Michael Cohen a assumé la responsabilité de tous les actes pour lesquels il a plaidé coupable, y compris ceux impliquant le président Donald Trump.

M. Cohen a déclaré qu’il “s’était engagé à veiller à ce que l’histoire ne se rappelle de lui que comme le méchant dans cette affaire “.

“Récemment, le président a tweeté une déclaration (dans laquelle) il m’a qualifié de faible et c’était correct, mais pour une raison bien différente de celle qu’il a laissé entendre. C’est parce que j’ai toujours pensé qu’il était de mon devoir de dissimuler ses actes infâmes”, a-t-il dit avant sa condamnation.