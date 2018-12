Sanctions contre lâ€™Iran : Lâ€™ayatollah Khamenei appelle Ã  la vigilance

Les Etats-Unis n’ont pas réussi à diviser les Iraniens en imposant des sanctions contre le pays, a déclaré hier le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. «Toutes les mesures contre l’Iran prises par les Etats-Unis ces deux dernières années, notamment les sanctions globales, avaient pour but de créer des divisions et des émeutes mais elles n’ont pas réussi à atteindre leur but», a déclaré l’ayatollah Khamenei sur son site internet officiel. Le dirigeant a appelé les responsables iraniens à la «vigilance», déclarant que «bien que les complots de l’ennemi aient été déjoués, les responsables devraient faire preuve de vigilance ...». «Les Etats-Unis ne pourront pas restaurer leur emprise sur l’Iran», a-t-il souligné. Les sanctions américaines visant l’Iran touchent notamment ses secteurs de l’énergie et des finances.