Lâ€™ambassadeur palestinien Ã  Alger : Les divisions internes nuisent Ã  la cause

L'ambassadeur de l'État palestinien à Alger, Louaï Aïssa, a mis en garde, hier, contre la persistance des divisions interpalestiniennes qui «profitent à la concrétisation du plan d'Israël et des États- Unis», dit le «Contrat du siècle».

Lors d'une conférence de presse, au siège de l'ambassade, M. Louaï a abordé plusieurs aspects des derniers développements de la question palestinienne, ainsi que les décisions prises par l'Administration américaine et le gouvernement israélien, mettant en avant l'impératif de reconstruire l'unité palestinienne face au «Contrat du siècle», dont la concrétisation, a-t-il dit, «avance étape après étape». Rappelant que la dernière décision de l'Administration américaine avait amené l'État de Palestine à «rompre tout contact avec les États-Unis», le diplomate palestinien a dénoncé avec force «la distribution mardi de tracts par les colons israéliens appelant clairement à tuer le président Mahmoud Abbas». Revenant sur les graves décisions américaines, le diplomate palestinien a rappelé la dernière rencontre entre le président Mahmoud Abbas et Donald Trump, deux semaines seulement» avant le transfert de l'ambassade US à El-Qods, expliquant que cet entretien semblait «très positif», puisque Trump s'était dit favorable à la solution de deux États et à l'initiative arabe, «avant de nous surprendre par ses décisions contraires de fermer le bureau de l'OLP et l'ambassade de Palestine à Washington, de transférer la représentation diplomatique de son pays à El-Qods et d'arrêter les aides à l'UNRWA». Il a réaffirmé, à ce propos, que l'Administration américaine doit revenir sur ces décision, soulignant la condition que «le Congrès abandonne les 27 plaintes accusant l'OLP d'organisation terroriste». S'étonnant de ces accusations, il a déclaré : «Nous sommes signataires, avec 83 États, y compris les États-Unis, de la coopération de lutte antiterroriste.» Répétant, à plusieurs fois, «la division nous est nuisible», M. Louaï a longuement insisté sur l'impératif de «la réconciliation et de l'unité face à Israël». C'est pourquoi il a plaidé pour le retour du gouvernement d'Union nationale à l'exercice de ses mission à Ghaza et en Cisjordanie, pour aller ensuite aux élections. L'ambassadeur palestinien a saisi l'occasion, pour rappeler la victoire enregistrée après la bataille menée par la Direction palestinienne aux Nations unies, pour barrer la route au projet de résolution présenté par les États-Unis visant à condamner le mouvement de résistance palestinien, Hamas. Le texte des États-Unis n'a recueilli que 87 voix, dont celles de l'Union européenne, 58 pays ont voté contre et 32 se sont abstenus.