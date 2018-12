Introduction officielle de la premiÃ¨re PME Â« AOM invest Â» en Bourse : La modernisation du marchÃ© financier accroÃ®t lâ€™attractivitÃ©

C'est fait. Aom Invest, spécialisée dans le tourisme thermal, est la première PME à introduire son capital en Bourse. Une admission qui «permet d'asseoir une notoriété à l'entreprise auprès du grand public et des investisseurs», a déclaré, hier, le ministre des Finances. Pour Abderrahmane Raouya, la PME constitue un compartiment mis en place dans le cadre du projet de modernisation du marché financier, en vue d'accroître sa contribution à la mobilisation de l'épargne et au financement de l'économie. S'appuyant sur l'expérience des grandes places financières, le ministre relève que «c'est le marché alternatif qui alimente les cotes officielles de la Bourse». Sur sa lancée, le ministre affirme que les entreprises, se heurtant jusqu'ici à un nombre de contraintes dont l'insuffisance de capitaux et la fragilité due à leur création récente, «peuvent désormais, grâce au marché alternatif, bénéficier d'un financement à faible coût, lequel peut leur permettre, entre autres, de consolider leur fonds propre». Soulignant que le Trésor public est «également partie prenante dans la concrétisation de cette opération, en contribuant à hauteur de 43% du capital de la société, à travers le Fonds d'investissement de la wilaya de Mascara», M. Raouya dira qu'à travers les fonds d'investissement des wilayas, le Trésor public «continuera à promouvoir d'autres PME qui ont besoin de renforcer leur fonds propre». Saisissant cette opportunité, il invite les responsables de la place financière à redoubler d'efforts et contribuer à la réussite du projet de modernisation des infrastructures techniques du marché financier mené avec un prestataire étranger. «Aujourd'hui, le projet est en phase d'acquisition du matériel technique, précise le ministre. A ses yeux, la modernisation des plateformes institutionnelles du marché financier «va accroître l'attractivité de la Bourse vis-à-vis des émetteurs et améliorer le potentiel de levée de fonds par des sociétés cotées en Bourse». Interrogé lors d'un point de presse tenu en marge de cette cérémonie, le premier Argentier du pays affirme, à propos de la difficulté des entreprises à émettre des «sukuk» dans le cadre de la finance islamique, avec obligation de passer par la Cosob, ne pas voir la nécessité d'amendement qui risque de causer un retard. Et précise que «la réglementation actuelle suffit amplement». De son côté, Yazid Benmouhoub, premier responsable de la Bourse d'Alger dira, de prime abord, que cette introduction revêt d'une importance particulière pour la Société de gestion de la Bourse des valeurs et pour l'entreprise elle-même. Elle est également le fruit d'un long et ininterrompu processus de vulgarisation entamée depuis 2013. Aujourd'hui, soutient, content, M. Benmouhoub, les avantages financiers et non financiers qu'offre une cotation en Bourse «commencent à être perçus et appréciés par les opérateurs économiques». Fouad Irnatene

