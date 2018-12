Sous-traitance : Une activitÃ© encore marginale

Le constat, aujourd’hui, est que la sous-traitance n’a pas encore opéré son ancrage. Selon le président du réseau des bourses de sous-traitance et de partenariat, le nombre total des entreprises algériennes activant dans la sous-traitance industrielle ne dépasse pas les 900 entreprises, soit 10% des entreprises du tissu industriel, a-t-il déclaré lors de la 4e édition du Salon national inversé de la sous-traitance qui s’est déroulé à Alger, l’année dernière. Un nombre jugé «faible» et est très en-deçà des potentialités de cette filière dans le domaine industriel. Dans cette optique, les pouvoirs publics avaient opté pour une approche destinée à promouvoir la sous-traitance comme étant une priorité, et un instrument de création de richesses, et pour réduire, par la même occasion, la facture d’importations des pièces de rechange et autres composants industriels, pouvant être fabriquées localement.

Aussi, l’encouragement de cette activité est consacré à travers une série de mesures incitatives pris par les pouvoirs publics, en faveur des investisseurs dans ce créneau, dans le cadre des lois de finances de 2017 et 2018, et à travers la nouvelle loi d’orientation (n° 17-02 de janvier 2017 abrogeant la loi n° 01-18, du 12 décembre 2001) sur le développement de la petite et moyenne entreprise. Des actions censées ouvrir des perspectives au développement de la filière de la sous-traitance, en Algérie, selon des normes et standards internationaux, et permettre l’émergence de pôles de soutien aux industries stratégiques, telles que définies dans la feuille de route du gouvernement.

La sous-traitance ainsi cadrée juridiquement, et dotée d’objectifs précis, devra contribuer à l’objectif de substitution aux importations destinées au secteur de l’industrie et répondre aux besoins d’un marché essentiellement dépendant de l’étranger. Il s’agira, par conséquent, de consolider les filières censées soutenir, au final, le produit interne brut, d’autant plus que la part de l’industrie à ce niveau atteint à peine les 5%. On ne peut pas parler de constat d’échec de la démarche du gouvernement mais «une évaluation objective pourra se faire dès que l’ensemble des mécanismes et mesures incitatives inscrites dans les textes et règlements actuels seront complètement mis en place», soutient M. Kemal Agsous, président de la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat.

Selon lui, l’ensemble des processus sont récents «et leurs effets sur le développement d’une industrie intégrée sont attendus sur une période de moyen et long termes». Facteur d’intégration nationale, la sous-traitance est appelée, dans le sillage des dispositifs et avantages mis en place par le gouvernement, à s’inscrire dans la dynamique industrielle comme étant un instrument de valorisation des filières prioritaires.

Aussi, son essor demeure tributaire d’une action concertée et structurée entre l’ensemble des secteurs intervenant dans le processus, à savoir l’université en ce qui concerne la recherche-développement, la formation professionnelle, et les entreprises, donneurs et receveurs d’ordres.

Et pour des raisons stratégiques, ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont sollicitées, aux premiers rangs, pour porter les besoins de la sous-traitance, notamment les besoins exprimés par le secteur de l’industrie.

D. Akila