Retard dans le lancement de projets : La lenteur des procÃ©dures rÃ©glementaires pointÃ©e du doigt

«Le lancement de certains projets a accusé un retard, en raison de la lenteur des procédures réglementaires relatives à la disponibilité des assiettes foncières et des procédures du Code des marchés publics, ainsi que du manque de bureaux d’études spécialisés dans certains domaines et l’infructuosité des appels d’offres.»

C’est en ces termes que s’est exprimé le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, en réponse aux préoccupations des députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), lors d’une plénière présidée par M. Mouad Bouchareb, président de l’APN, consacrée à la loi de Règlement budgétaire de 2016.Le ministre a également souligné que les projets des équipements publics connaissent des «retards répétitifs en termes de réalisation, ce qui conduit, souvent, à leur réévaluation induisant des coûts supplémentaires». M. Raouya explique que c’est ainsi que les opérations de réévaluation ont été limitées aux seuls cas justifiés, «outre la présentation de l’étude du projet à l’opération de parachèvement de la maturation et la validation de l’étude par la Caisse nationale d’équipement pour le développement (CNED), en sus de l’assainissement triennal du Code des investissements». Il convient de signaler ici que ces mesures «ont permis la réduction des cas de réévaluation de 1.113 milliard DA, en 2007, à 253 milliards DA en 2016, ce qui équivaut en fait à une baisse de 77%».

Concernant les prévisions budgétaires globales à moyen terme, celles-ci se basent sur «les propositions soulevées par les ordonnateurs en tenant compte de la cadence de consommation des affectations octroyées durant les précédentes années.

Le budget des charges communes est effectué, conformément aux formalités budgétaires édictées par la loi 17/84, et dont la validité s’étend jusqu’au 2023, année d’entrée en vigueur de la loi organique des lois de finances». D’autre part, et s’agissant des Comptes d’affectation spéciaux (CAS), le premier argentier du pays relève que le ministère a pris des mesures visant l’assainissement des CAS depuis 2010. «Leur nombre a été ramené de 73 en 2010, à 54 en 2017, puis à 51 en 2018. Le nombre global des CAS est passé de 10.627 MDS DA en 2010 à 3.905 Mds DA en 2017, soit un recul d’un taux de 63%», fait remarquer le ministre. Le ministre met en exergue également que le nombre de postes d’emploi vacants avait atteint 378.551 postes en 2016, reflétant la situation «de manque de candidats dans les spécialités et la vacation des postes, en raison de décès, de démission ou de mise en disponibilité». Pour les postes vacants dans la fonction publique, en 2016, leur taux ne dépasse pas les 20% de l’ensemble de la population active estimée à plus de onze millions de postes d’emploi. Remarque importante à retenir, les recommandations et les observations présentées par la Cour des comptes dans son rapport annuel font l’objet d’une «attention particulière» au niveau du gouvernement, et «suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, au titre de chaque exercice financier, le Premier ministre demande à l’ensemble des départements ministériels de répondre à ce rapport et aux observations concernant leur gestion», souligne le ministre des Finances.



« Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour le recouvrement des recettes budgétaires. »



Il faut savoir, en ce qui concerne la fiscalité, qu’une vision budgétaire triennale a été introduite, au titre de la loi de finances de 2017, comme indiqué d’ailleurs par le ministre, lors de cette plénière. Une séance qui s’est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda.

Évoquant le faible recouvrement des recettes budgétaires, le ministre a indiqué que «des efforts supplémentaires sont nécessaires pour le recouvrement des recettes budgétaires en dehors de celles pétrolières, en dépit des résultats positifs enregistrés en cette matière».

Il fera aussi observer qu’il a été procédé, dans ce cadre, à la réduction progressive de la dépendance à la fiscalité pétrolière, ajoutant que la fiscalité ordinaire est passé de 1.179 milliards de DA en 2008, à 3.343 milliards de DA en 2016, soit une croissance de près de 184% en 9 ans. Par conséquent, le taux de la fiscalité ordinaire contre la fiscalité pétrolière est passé de 41%, à plus de 68%, a-t-il déclaré.

Cela dit, et «pour les soldes de recouvrement, il s’agit, dans la plupart des cas, d’amendes judiciaires. Les opérations directes pour le recouvrement de la dette fiscale se trouvent souvent en état de suspension, une fois mises en œuvre à l’encontre des concernés par l’impôt, ceux ayant bénéficié de moratoire. Le recouvrement de la fiscalité ordinaire a connu une nette hausse, passant de 462 milliards de DA en 2000, à 3.216 milliards de DA en 2017». Partant des observations formulées par la Cour des comptes pour le perfectionnement du recouvrement, le ministère des Finances a pris plusieurs mesures afin d’alléger les soldes. Par conséquent, «l’administration fiscale veille à l’empêchement d’une nouvelle situation d’accumulation».

Le ministre des Finances a également mis en avant, lors de cette plénière, que l’action se poursuit toujours pour la modernisation du système fiscal et la mise en place d’un système informatisé à même de permettre l’échange d’informations de manière plus rapide, permettant la prise de décision plus rapidement et le recouvrement de recettes publiques.

Soraya Guemmouri