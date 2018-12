Rencontre de la Ligue des parlementaires pour El-Qods : Une dÃ©lÃ©gation du Conseil de la nation Ã  Istanbul

Une délégation du Conseil de la nation prendra part, les 14 et 15 décembre à Istanbul (Turquie), à la 2e rencontre de la Ligue des parlementaires pour El Qods. Organisée sous le thème "El Qods, l'unique véritable capitale de la Palestine", cette rencontre sera une opportunité pour la Ligue de procéder à la coordination de l'action des parlementaires au service d'El Qods et de la cause palestinienne. La délégation est composée du président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, El Hachemi Djiar et des sénateurs Boudjemaa Zeffane, Mohamed Aouissi et Ali Djerbaa.