Mise en Å“uvre des objectifs de dÃ©veloppement Durable : Lâ€™AlgÃ©rie pleinement engagÃ©e

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le Conseil économique et social (CNES), et l’appui du système des nations-unies (SNU) en Algérie, a organisé, hier, à l’hôtel Lamaraz (Alger), un atelier de sensibilisation sur les objectifs de développement durable (ODD) au profit des organisations de la société civile (OSC) sous le thème «Quel rôle et quel cadre d’intervention pour la société civile dans la mise en œuvre des ODD ?».

Deuxième du genre, après celui de sensibilisation des médias en la matière, cet atelier a regroupé une cinquantaine de représentants des organisations de la société civile et a pour objectif fondamental de réaffirmer l’importance de la contribution de ces OSC comme acteur transversal dans la mise en œuvre et la promotion des ODD au niveau national. Cette rencontre de sensibilisation vise à apporter une «meilleure» connaissance des ODD et à la compréhension des organisations de la société civile, de leur besoin et de leur rôle dans la mise en œuvre des ces objectifs de développement.

Les Objectifs du Développement Durable constituent une nouvelle vision stratégique d’ici 2030 pour les programmes et politiques mis en œuvre par les Etats membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) dont l’Algérie. L’adoption de l’agenda 2030 en septembre 2015, constitue un engagement «ferme» des Etats membres de l’ONU pour résoudre les problèmes les plus difficiles auxquels le monde fait face. Du nombre de 17, ils portent l’espoir de créer un monde «plus équitable». A ce propos, le gouvernement algérien s’est «pleinement» engagé dans l’intégration de ces objectifs dans sa stratégie de développement et ce, à travers une démarche qui s’inscrit en consolidation des grandes avancées réalisées dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), de même qu’elle vient à point nommé des efforts nationaux déployés par les pouvoirs publics dans le cadre de la mobilisation de la société civile et son implication dans la mise en œuvre de ces dits objectifs.

S’exprimant à cette occasion, le représentant du ministère des Affaires étrangères a mis en exergue le fait que notre pays a contribué «efficacement» au lancement de l’agenda 2030 et indiqué que dès l’adoption de l’agenda 2030 par les Nations unies, en septembre 2015, l’Algérie s’est engagée «pleinement» pour atteindre les ODD, mettant en place un mécanisme de suivi et d’évaluation par le biais d’une commission intersectorielle coordonnée par le MAE.

«Cette commission siègera au CNES» a-t-il fait savoir ajoutant que notre pays a opté en 2015, pour une démarche de continuité et de consolidation des avancées réalisées dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le Développement, dont l’Algérie a atteint un certain nombre «avant terme», s’est-il-réjoui. Et d’appuyer ses propos par ces chiffres : «Outre l’éradication de la pauvreté sous le seuil international de 0.8 %, la scolarité de l’ensemble des enfants ayant atteint l’âge de 6 ans a atteint un taux de 100% tandis que la représentation féminine au Parlement a augmenté de 31% et la réduction de la mortalité mère et enfant est effective». Pour sa part, le représentant du Conseil national économique a affirmé que le développement durable est un élément «consubstantiel» de la feuille de route 2015-2019 du CNES, validée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et souligné que la réglementation nationale est venue pour servir de passerelle et de courroie de transmission entre les pouvoirs publics et les citoyens.

«D’autant plus que l’implication de la société civile algérienne est effective et agissante dans la concrétisation de ces objectifs», s’est félicité M. Mohamed Belkalem qui ajoutera que la préservation du caractère et de l’orientation sociaux, souvent rappelées par le président de la République, et des principes d’équité édictés par les textes fondateurs de la Nation algérienne et portés par la révolution de novembre 1954, constitue un «impératif» et une «exigence» en «parfaite» symbiose avec la portée et les finalités de l’Agenda 2030.

Quant au coordonateur résident du système des Nations unies en Algérie, celui-ci rappelle que l’Agenda 2030 est inclusif et ambitieux et soutient que ce dernier ne laisse aucun pays de côté. Eric Overvest précisera en effet que l’Algérie a contribué à la promotion des ODD au grand public et rappelle la rencontre, organisée par le CNES, en mars 2016, pour faire connaitre ces objectifs. «Le rôle endossé par la société civile est stratégique», a-t-il lancé à la fin.

Sami Kaidi