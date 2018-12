Installation du groupe parlementaire dâ€™amitiÃ© AlgÃ©rie - Italie : concertation politique constructive

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Italie, a été installé hier au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement. Présidant la cérémonie d'installation, en présence de l'ambassadeur d'Italie à Alger, Ferrara Pasquale, le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger de l'APN, Abdelhamid Si Afif a mis en avant «la dynamique qui caractérise les relations privilégiées entre les deux pays notamment après la signature d'un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération en 2003, ouvrant de nouvelles perspectives, concrétisées à la faveur d'un dialogue fructueux et d'une concertation politique constructive, dans le cadre d'un partenariat stratégique liant l'Algérie à l'un des plus importants partenaires économiques», a noté le communiqué. En matière de coopération parlementaire, M. Si Afif a formé le vœu de voir l'installation de ce groupe contribuer «au renforcement des liens d'amitié et au rapprochement des vues sur les questions d'intérêt commun», mettant l'accent, dans ce sens, sur l'importance des groupes d'amitié en tant que mécanismes efficaces à même de redynamiser les canaux de la diplomatie parlementaire et de développer la coopération parlementaire entre ces deux institutions législatives, a ajouté le communiqué. De son côté, l'ambassadeur italien a salué le niveau des relations bilatérales, exprimant «l'attachement de son pays à les hisser au plus haut niveau, au vu des intérêts communs et potentialités offertes aux deux pays afin de les concrétiser sur terrain», a conclu le communiqué.