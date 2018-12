Dans la lucarne : La domiciliation en question

Le football algérien continue à «vivoter» au gré du vent. Des règles qui changent de saison en saison. On sait que la Coupe d’Algérie est une compétition très prisée par la plupart des équipes. Il y en a même qui se sont spécialisées au point de «truster» les trophées pour au premier rang du Ranking dans ce chapitre. Par conséquent, là on peut dire que les concernés suivent de très prés tout ce qui concerne cette compétition qui ne laisse personne -ou presque- indifférent. Il faut dire que lors de l’édition précédente, on n’en a vu des vertes et des pas mûres avec quelques «affaires» causées par la domiciliation de certaines rencontres suivant la capacité du stade, comme la fameuse affaire du stade de Tizi-Ouzou, pourtant, sa capacité dépasse les 15.000 places. Ce cas avait fait «couler beaucoup d’encre», surtout que ce match avait été délocalisé à Constantine où des bagarres entre supporters ont éclatées. On avait énormément disserté sur ce cas qui a failli endeuiller beaucoup de familles. Un problème en relation avec le fameux principe du «club premier tiré reçoit chez lui». Finalement, on avait vraiment souffert de la règlementation en vigueur, qui avait engendré beaucoup de problèmes. Cette saison, on a voulu trouver des palliatifs pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Il faut dire que la commission de la Coupe d’Algérie relevant des compétences de la FAF n’a pas encore fini de faire «frémir» les uns et les autres. Il a été ainsi décidé que quelque soit le terrain du club premier tiré, il jouera à domicile. Cette mesure qui sera applicable dès cette saison et notamment le début du tour des 1/32es de finale prévu les 17 et 18 décembre courant. Il faut dire que les uns et les autres craignent de « tomber » sur des terrains qui ne répondent nullement aux normes et c’est ce qui peut poser problèmes dès que cette compétition débutera avec l’annonce au préalable des domiciliations des différentes rencontres. Dans ce cas, il s’agit presque de « pochette surprise ». On s’attend donc à ce qu’il y en ait qui ne soient pas d’accord avec leur domiciliation. C’est vrai qu’avec l’amorce des quarts de finale, les matches de la Coupe d’Algérie se joueront en aller et retour. En soi, il peut s’agir d’une bonne chose, mais…Il faudra attendre le déroulement des rencontres sur le terrain. Les dépassements ne sont pas à écarter. Et comme il y aura un match retour, on ne peut préjuger de rien. En tout cas, ceux qui gèrent cette commission ont essayé d’éviter l’utilisation de la règle ou le « mètre » pour compter le nombre de places au niveau des gradins d’un stade. Ceci dit, à peine le tirage au sort effectué, on entend, çà et là, que certains présidents ont voulu changer de domiciliation. On sait que le RCK a été le premier tiré. Il jouera le plus normalement sur son terrain de Benhadad. C’est de son droit. La proposition du directeur général du MCA, Kaci Saïd, à son homologue de jouer ce match RCK-MCA au 5-Juillet, n’a pas été acceptée. On n’y peut rien. Il y a eu aussi d’autres propositions, mais aucune réponse pour le moment. Quelque part, ladite commission n’a pris en ligne de compte que le principe «le premier tiré jouera chez lui ». Le reste, ce n’est plus de son ressort si deux clubs peuvent s’entendre. Toujours est-il, les «bookmakers» et autres inconditionnels attendent avec impatience. On espère que tout se déroulera sans le moindre problème. C’est le souhait de tous !

Hamid Gharbi