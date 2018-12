Mahfoud Boukadoum, prÃ©sident de lâ€™association : Â« Bienvenue Ã  nos invitÃ©s Â»

Un mot sur l’évènement que s’apprête à organiser l’association des amis de football de Collo, dont vous êtes le président…

«C’est une manifestation sportive que nous avons voulu organiser, qui nous permettra de nous rassembler entre anciens joueurs et dirigeants de l’Entente de Collo, en plus des anciens joueurs de l’équipe nationale des années 1980/90, des journalistes et d’autres amis de la famille footballistique.

C’est une bonne occasion pour se retrouver et passer un moment de convivialité.

Notre association veut aussi lutter contre la politique de l’oubli pour faire bouger les choses aussi par rapport à notre cher club, l’Entente de Collo, qui patauge hélas dans les divisions inférieures.»

C’est triste pour ce club dont vous avez porté les couleurs et qui à l’époque évoluait parmi l’élite, n’est-ce-pas ?

«Ah oui, tout-à-fait. On est nostalgique de cette belle époque où l’Entente de Collo formait de talentueux joueurs et en fournissait à la sélection nationale dont moi-même et notre ancien gardien de but Baghloul.»

Il sera aussi question du jubilé de votre ancien coéquipier Ahmed Chaouch...

«Oui. C’était un excellent joueur et le maitre à jouer de Collo à notre époque. Il est donc normal que l’on pense à lui. «Zico» comme on le surnomme, mérite bien d’être honoré. Tout le monde à Collo et ailleurs lui voue un grand respect et beaucoup d’estime. Il a marqué l’histoire du club et nous en tant qu’anciens, il nous tenait à cœur de lui organiser son jubilé. On va aussi faire un geste envers de jeunes handicapés à qui seront offert lors d’une cérémonie à la fin des matches gala, des chaises roulantes.»

Un geste qui honore votre association…

«Oui. Lorsqu’on peut contribuer à faire de bonnes actions, il ne faut pas hésiter. Je tiens en la circonstance à remercier vivement en mon nom personnel et celui des membres de notre association, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, puisque l’évènement se fait sous son patronage, ainsi que l’APC de Collo qui nous a aidés aussi en la circonstance. On aurait souhaité que le wali de Skikda dont dépend la daïra de Collo ainsi que la DJS accorde de l’importance à un tel évènement ! Au sein de notre association, il y a des gens honorables avec d’anciens joueurs, dirigeants, des avocats, des médecins, des ingénieurs. Pour vous dire qu’il s’agit de personnes sensées qui ne veulent que du bien à la jeunesse colliote et à notre chère équipe de l’Entente de Collo. Inchallah, notre club relèvera la tête et retrouvera la voie qu’il mérite à l’avenir. On doit tous œuvrer dans ce sens. Enfin, je dis bienvenu à tous nos invités.»

M.-A. A.