JubilÃ© Ahmed Chaouch : Matches de gala, ce samedi Ã  Collo

L’association des amis de football de l’Entente de Collo présidée par l’ancien joueur international de l’E. Collo et de la JSK, Mahfoud Boukadoum, organise samedi prochain un grand tournoi de football, sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, avec la contribution de l’APC de Collo, un grand tournoi de football à plusieurs aspects.

Il s’agit d’une manifestation sportive qui verra l’organisation du jubilé de l’ex-star de l’équipe colliote et meneur de jeu des années 80, Messaoud Ahmed Chaouch dit «Zico» d’une part. Les anciens joueurs et dirigeants de l’association des amis de football de Collo, en profiteront pour fêter le 14e anniversaire de la naissance de ladite association aussi. Il y aura aussi plein d’autres choses qui marqueront cet évènement, des matches de gala de jeunes talents de la région, avec la participation de jeunes footballeurs des écoles de football de Zitouna, El Harrouch, Sidi Mezghiche et Chéraia et des écoles académie de Skikda, Azzaba, Collo et Tamalous, qui joueront des rencontres entre eux samedi à partir

de 13h30.

Ensuite, dès 14h30, place sera donnée au match gala qui opposera l’Equipe nationale contre l’Entente de Collo des années 1980/90, suivi d’une autre rencontre qui verra l’équipe des journalistes de l’ONJSA (Organisation nationale des journalistes sportifs algériens) donner la réplique à une sélection de l’Est. Les matches se dérouleront au stade principal de la ville de Collo, Amar Benzama. Avant cela, dans la matinée de samedi, les membres de l’association des amis de football de Collo, sous la houlette du président, Mahfoud Boukadoum, animeront une conférence de presse en présence des présidents des associations de clubs des jeunes footballeurs, des anciens joueurs de l’E. Collo et des internationaux concernés par cette manifestation, suivie d’un débat.

Enfin, l’ensemble des invités seront conviés à une collation où les organisateurs procèderont à la distribution de prix et à la remise d’une dizaine de chaines roulantes à de jeunes handicapés âgés entre 8 et 12 ans. Ils honoreront aussi la famille du défunt ancien ministre Abderezak Bouhara, tout cela, en présence des autorités locales. Louable initiative qui honore tous ceux qui

y ont contribué.

Mohamed-Amine Azzouz