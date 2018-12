CR Belouizdad : Lâ€™avenir sâ€™annonce sous de bons auspices

Le Chabab a bouclé son premier stage de préparation hivernal, hier, par une joute amicale face au Raed de Kouba. Les protégés du coach, Amrani, ont effectué un regroupement de dix jours, ponctué de trois matchs amicaux, face à l’équipe U21 du CRB, à l’USMB et au RCK. Durant ce stage, effectué à l’ESHRA d’Aïn Bénian, le staff technique a surtout axé son travail sur l’aspect physique.

«Je suis pleinement satisfait du travail effectué durant ses dix jours. Physiquement, les joueurs ont bien répondu. Par ailleurs, les rencontres amicales que nous avons eu à disputer m’ont permis de mieux cerner l’équipe et ses insuffisances. Je peux vous dire qu’on a besoin de renfort dans les trois compartiments. J’ai fait part de mes besoins à la direction pour d’éventuels renforts», a déclaré le désormais nouvel entraineur de la formation de Belouizdad aux différents média à l’issue du regroupement de son équipe. Malgré la satisfaction affichée, Amrani a exprimé certains regrets. «J’aurais souhaité disposer de l’ensemble de mon effectif, nouvelles recrues comprises, pour cette préparation. J’espère que la direction va régler ce volet rapidement afin de permettre au staff technique d’avoir l’équipe au complet pour le prochain regroupement.» Pour rappel, le CRB a déjà enregistré le retour du défenseur central Bouchar, qui a résilié son contrat avec le MCO, ainsi que le défenseur axial de l’ES Sétif Saad et l’avant-centre du MC Oran Chibane. Par ailleurs, l’attaquant franco-algérien de l’USM Alger, Mezghrani ainsi que le milieu de terrain ivoirien ont été mis à l’essai à l’occasion de la rencontre face au RC Kouba. La direction du club a fait part de ses contacts avec l’attaquant de la JSM Bejaia, Belgherbi, et des contacts à l’étranger. «Honnêtement, on a des difficultés pour convaincre les joueurs à nous rejoindre, après la crise vécue par le club en début de saison. Par ailleurs, les meilleurs éléments au niveau du championnat national sont sous contrat. C’est la raison pour laquelle nous avons orienté nos recherches vers des pistes à l’étranger. Nous avons déjà quelques contacts. Cependant, nous n’allons pas nous précipiter. Il ne s’agit pas juste de recruter., on fera signer des éléments valables, en mesure d’apporter un plus à l’équipe, sinon rien», a indiqué le directeur général du club, Said Allik, dans les colonnes de la presse spécialisée, avant d’ajouter :

«À présent, les dettes du club ont été réglées pratiquement toutes. Ce qui nous permet de recruter durant ce mercato hivernal et d’entrevoir l’avenir sous de meilleurs auspices. Pour ce qui est des trois points défalqué suite au forfait de la première journée face à l’ASAM, nous avons pris attache avec le premier responsable de la FAF pour la réouverture du dossier. Seul Zetchi est habilité à le faire. Nous devons faire preuve de beaucoup de perspicacité et d’ingéniosité pour réunir de solides arguments nous permettant d’obtenir gain de cause. Ces trois points pourraient s’avérer vital pour le CRB en fin de saison.» Pour rappel, l’arrivée du nouvel investisseur, en l’occurrence le Holding Groupe Madar (ex SNTA) a permis à la SSPA CRB de sortir de la crise. Le Chabab est actuellement lanterne rouge du championnat avec un total de 10 points seulement. Pour espérer échapper aux purgatoires, les camarades du portier Cedric on besoin d’atteindre la barre des 37 points. Durant la phase retour, ils sont ainsi condamner à remporter neuf des quinze rencontres qui reste à disputer. La mission s’annonce difficile, mais le CRB y croit dur comme fer.

Rédha M.