Sahara Occidental : sortir de lâ€™impasse

La table ronde organisée, les 5 et 6 décembre à Genève, à l’initiative de l’envoyé personnel du SG de l’ONU, M. Köhler, est une occasion pour relancer le processus de négociation entre le Polisario et le Maroc, a estimé M. Malainine Lakhal, ambassadeur auprès du ministère des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), et ancien fonctionnaire de l'Union africaine (UA), à l’occasion d’une conférence organisée par l’École nationale supérieure des sciences politiques, animée par le professeur Salah Souilah, intitulée «Le droit du peule sahraoui à l’autodétermination, à la lumière du droit international».

M. Lakhal précise que même si les sahraouis sont en droit de penser que cette rencontre «est très peu satisfaisante», il n’en

demeure pas moins qu’ils estiment qu’elle «a mis le train sur les rails». Pour le représentant du Polisario, l’important est de «sortir de cette impasse et de mettre fin à la colonisation».

Ainsi, tout en rappelant que

l'Algérie et la Mauritanie ont participé à cette première table ronde en tant que pays voisins et observateurs, conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité des Nations unies, il estimera que la prochaine rencontre, fixée pour le début de l’année 2019, est un rendez-vous pour finaliser un processus voulu par toutes les puissances. Il soulignera que la communauté internationale attend l’organisation d’un référendum d’autodétermination.

Le peuple sahraoui vaincra, a-t-il aussi affirmé. Pour l’orateur «c’est la logique historique qui le veut». Et de rappeler qu’«aucun colonisateur n’est resté indéfiniment dans un pays». A cette vérité s’ajoutent les victoires diplomatiques remportées par le front Polisario, tant au plan africain, qu’européen. Il en voudra ainsi pour preuve le fait que la République sahraouie est un Etat à part entière au sein de l’union africaine et les arrêts rendus par la Cour de justice européenne en faveur des sahraouis, et qui remettent en cause la prétendue marocanité des territoires occupés. «Tous ces juments confirment que le Sahara occidental n’appartient pas au Maroc», dira M. Lakhal. Toutefois, estimera l’orateur, «la France est le principal obstacle qui empêche l’organisation d’un référendum». Et de souligner que «sans le soutien de Paris, le Maroc ne peut pas faire face aux 111 résolutions et décisions onusiennes qui demandent toutes la tenue d’un référendum». S’agissant de la solution d’autonomie proposée par le Maroc, il dira que «Rabat cherche à imposer ce plan».

Or, selon lui, «il faut laisser le choix au peuple sahraoui». Et d’affirmer : «C’est à lui de décider entre l’option de l’autonomie et l’indépendance obtenue par la voie référendaire.»

Et de soutenir que «si c’est l’option de la marocanité qui est choisie, le Polisario s’engage à l’accepter et à annoncer sa dissolution». Ce qui est certain, dira-t-il, c’est que «l’on refuse que l’on nous impose la solution». Et de rappeler qu’«aucun pays ne peut nous enlever notre identité».

De même qu’il affirmera que «les sahraouis n’entravent pas la concrétisation de l’Union du Maghreb».



« L’Algérie n’a aucun problème avec le Maroc. »



De son côté, Said Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, a indiqué que cette conférence est une occasion pour réaffirmer le soutien au peuple sahraoui. L’intervenant indiquera que lors de la table ronde organisée à Genève, sous l’égide de l’envoyé personnel du SG de l’ONU, les sahraouis ont réitéré leur droit à l’autodétermination et leur droit à la dignité.

Par ailleurs, M. Said Ayachi saisira cette occasion pour répondre aux voix qui affirment que l’Algérie est l’ennemi du Maroc : «L’Algérie, dira-t-il, n’a aucun problème avec le Maroc.»

Le soutien apporté à la cause sahraouie est une chose naturelle pour nous. Il émane de notre fidélité aux principes prônés dans la Déclaration du 1er Novembre. Et de poursuivre en affirmant que «tout peuple colonisé trouvera le soutien de l’Algérie».

Il rappellera que la résolution 1514 des Nations unies octroie au peuple sahraoui le droit de décider de son sort à travers un référendum d’autodétermination. Et d’ajouter que «l’Algérie ne demande pas plus que la mise en œuvre de cette résolution soutenue, par ailleurs, par 100 pays qui, chaque année, renouvellent cette demande». De même, dira l’intervenant, qu’il faut lutter sur le terrain pour appliquer cette résolution.

S’agissant de la position de la France sur le dossier sahraoui, il rappellera que ce pays, qui se vante d’être le berceau des droits de l’homme, a usé de son droit de véto en 2013 pour s’opposer à l’élargissement du mandat de la Minurso au volet des droits de l’homme. De son côté, le professeur Salah Souilah affirmera que c’est le recours au droit de veto par la France qui empêche le règlement du conflit sahraoui.

Nadia Kerraz