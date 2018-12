Nouvelle ville de Boughezoul : La gestion confiÃ©e aux autoritÃ©s locales

La gestion du projet de la nouvelle ville de Boughezoul, sud de Médéa, vient d’être «confiée» aux autorités de la wilaya qui seront chargées, désormais, de l’exécution et du suivi des actions projetées sur place, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Les modalités de transfert de la gestion du projet de la nouvelle ville de Boughezoul ont été examinées, mardi, lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du ministère de l’Habitat, Kamel Beldjoud, qui a rappelé que la décision de transfert de la gestion de la nouvelle ville de Boughezoul au profit des autorités de la wilaya s’inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation engagée par les pouvoirs publics, a-t-on signalé de même source. Cette décision tend également à garantir, selon ce même responsable, plus d’efficacité et d’efficience dans la démarche future des autorités locales, appelées à assurer la continuité de ce projet et à entreprendre toutes les initiatives et les actions à même de contribuer à faire émerger ce projet, a-t-il souligné.

Au plan des réalisations, il est fait mention d’un taux d’exécution de 76 % des travaux d’aménagement et de viabilisation du site abritant la future nouvelle ville de Boughezoul, qui ont permis de doter le site de galeries techniques pour les réseaux divers, la réalisation des conduites d’eau pour le transfert des eaux du barrage de Koudiat Acerdoune (Bouira), la création d’une «bande verte», s’étendant sur plus de 2000 hectares, en sus de la réalisation de six grands forages. En matière d’habitat et de construction, seul le projet du siège de l’établissement de gestion de la nouvelle ville a été entamé, en 2011, avant d’être abandonné, pour des raisons inconnues. Aucun autre projet immobilier n’a été localisé au niveau de ce site, depuis le lancement, en 2008, des travaux d’aménagement et de viabilisation du site.