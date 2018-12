BÃ©char : Le LPL relancÃ©

790 unités de type LPL (logement public locatif) et dont le gel date de 2014, pour des raisons de gestion, seront incessamment relancées par l’OPGI de Béchar, qui a d’ailleurs déjà entrepris la réinscription de ce projet au niveau de la tutelle.

Avec la nouvelle prérogative des commissions d’attribution de logements des daïras et sitôt les 60% de l’avancement des travaux de réalisation de ces logements atteints, les postulants à ce type de logement, retenus par les commissions d’attribution de logement, après étude des dossiers, se verront avisés par une préaffectation. L’Office de promotion et de gestion immobilières s’assigne également la mission de relancer tous les programmes de logements ayant accusé un retard dans leur concrétisation. Par ailleurs, sur les 952 autres logements publics locatifs à l’arrêt depuis plusieurs mois pour résiliation de certains marchés, 800 viennent d’être relancés. Quant aux retards qui incombent le plus souvent aux entreprises de construction, ceux-ci sont mis sur le compte de l’éloignement des communes et l’implantation du siège des entreprises. Afin d’éviter de tels désagréments, les constructions collectives à caractère social seront désormais et exclusivement autorisées dans la commune de Béchar et les constructions individuelles dans les communes éloignées.

Ramdane Bezza