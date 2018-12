Nouveaux quotas attribuÃ©s aux mÃ©nages

Plusieurs wilayas ont procédé à l’attribution de nouveaux logements, tous types confondus, à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Un quota de 394 logements de types public locatif (LPL) et rural a été distribué mardi soir à travers 21 communes de la wilaya de Guelma.

Le wali, Kamel Abla, a procédé à la remise symbolique de 32 clés au profit de bénéficiaires de logement formule LPL et 24 attestations d’attribution d’aide financière pour la construction rurale. Le quota de logements distribué à l’occasion de la célébration de cet évènement historique concerne 224 LPL répartis à travers 11 communes, entre autres, Ben Djerrah, Oued Zenati, Tamlouka, Boucheggouf, Ain Ben Baida, Hamam N’Bail, El Fedjoudj, Bouhamdène et Ras, a rappelé le chef de l’exécutif local, ajoutant que 170 aides à la construction rurale ont été accordées à des bénéficiaires issus de 10 communes dont Hamam Debagh, Heliopolice, Bouati Mahmoud et Ain Larbi.

A Saida, ce sont quelque 3.000 logements de différentes formules qui ont été attribués, de même que 500 terrains destinés à l’auto-construction. Il s’agit de 310 logements publics locatifs dans les communes de Ouled Brahim, Ain Soltane, Dhoui Tabet, Moulay Larbi et Sidi Ahmed, dont la cérémonie de distribution a été présidée par le wali de Saida, Seif El Islam Louh.

L’opération d’attribution a concerné aussi, à Saida, 242 logements promotionnels aidés (LPA), 461 de location/vente AADL et 50 logements de fonction au profit d’universitaires et 39 autres à des médecins spécialistes.

Des affectations de 1.185 logements ont été remises à leurs bénéficiaires qui résidaient dans le vieux bâti et dans des habitations précaires dans les communes de Saida et Ouled Khaled. Le relogement de ces familles est prévu le 19 mars 2019 dans le cadre du programme RHP. En outre, des affectations ont été remises à 743 bénéficiaires d’aides à l’habitat rural des communes de la wilaya, de même que des lots de terrain à 525 citoyens des villages de Tafraoua, Sfid et Merghad, relevant de la commune de Sidi Ahmed. En outre, pas moins de 1.960 logements ont été attribués à travers différentes communes de Naâma.

Les autorités locales ont procédé à la remise symbolique des clés de 1.477 logements publics locatifs et de 135 logements AADL qui s’ajoutent à 48 logements promotionnels aidés LPA, en plus de 300 affectations d’aides à l’habitat rural. Le plus grand quota de logements attribué à cette occasion a été au niveau de la commune d’Ain Sefra avec 514 LPL suivie de Naâma (317 LPL) et le restant réparti entre les autres communes.

Par ailleurs, les clés de 2.058 logements des diverses formules ont été distribuées dans la wilaya de Batna. Ce lot se compose de 870 unités de type logement public locatif (LPL), 588 de types participatif et promotionnel aidé et 600 aides au logement rural, a précisé le wali, Abdelkhalek Sayouda. Il a relevé que Batna a connu depuis le début de l’année en cours la distribution de 15.571 logements dont 3.962 aides au logement rural, 5.691 de type LPL, 2.450 de la formule location-vente, 2.398 de types participatif et promotionnel aidé et le reste dans le promotionnel libre.

Le wali a souligné que l’année 2018 a été par excellence «une année du logement à Batna», indiquant que le plus important quota composé de 5.061 unités dont 2.503 a été distribué à l’occasion du double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. Selon le même responsable, les autorités locales ont accordé un grand intérêt à la distribution des logements réalisés dès l’achèvement de l’ensemble des travaux et l’opération «se poursuivra en 2019» qui devra connaître, durant le premier trimestre, la distribution de 1.450 logements LPL dans la commune de Batna.