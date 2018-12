Conseil supÃ©rieur de la langue arabe : Ã©voluer vers le plurilinguisme

Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaid, a mis l’accent, à Tipasa, sur l’impératif pour l’école algérienne d’évoluer, ultérieurement, vers le plurilinguisme après avoir assuré aux générations une maîtrise des deux langues officielles que sont l’arabe et tamazight. «La première étape nécessite une maîtrise des deux langues officielles par les générations montantes, avant de s’orienter impérativement vers une ouverture sur les autres langues mondiales, soit un plurilinguisme + ciblé+», a indiqué M. Belaid en marge d’une rencontre sur les «Réformes des ouvrages de 2e génération dans l’école algérienne», organisée au centre universitaire de Tipasa.

«S’attacher aux langues arabe et tamazight ne veut pas dire s’enfermer et négliger la langue de l’Internet (anglais) et d’autres langues (espagnol, chinois), qui ont leur place sur l’échiquier mondial», a-t-il relevé. Le plurilinguisme ciblé en Algérie «veut également dire la préservation de la langue française en tant que butin de guerre», tout en restant «ouverts aux langues des sciences et du savoir», a-t-il soutenu, avant d’ajouter que «rester attaché à une seule langue, mène vers une voie de garage (...)». Concernant l’appellation dite «2e génération», le président du Conseil supérieur de la langue arabe a assuré qu’il n’existe qu’«une seule génération» qui veut dire, selon lui, «des réformes, à savoir offrir une valeur ajoutée et réviser certaines insuffisances en prenant en compte les changements et les évolutions, tout en accordant assez de temps au ministère de tutelle pour éditer un livre exempt d’erreurs.»

Le CSLA, a-t-il toutefois soutenu à ce propos, «est un partenaire du ministère de l’Education nationale dans l’élaboration du livre dit de 2e génération». M. Belaid a, par ailleurs, prôné le dialogue et le vivre ensemble, précisant que les nations se sont développées grâce à la critique constructive qui met en avant les spécialistes et savants dans différents domaines des sciences et leur fait écho, estimant que la langue arabe est une «langue universelle du fait qu’elle n’a pas disparue et a résisté au temps. Mais demande toutefois un enrichissement dans le domaine scientifique pour remédier à certaines insuffisances».

M. Belaid a assuré que la décision du Président de la République d’officialiser la langue amazighe a marqué la fin de ce qu’il a qualifié «des commerçants de l’identité», soulignant que les deux langues arabe et amazigh, cohabitent depuis 15 siècles.

«Les langues arabe et amazighe sont complémentaires et cohabitent depuis 15 siècles», et tout autre thèse que celle-ci est «considérée comme éloignée de la réalité algérienne», a indiqué M. Belaid dans une déclaration à l’APS. Il a qualifié la décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika d’officialiser la langue amazighe de «noble, courageuse et unique dans l’histoire de l’Algérie indépendante». «Une décision qui a tiré le tapis sous les pieds des commerçants de l’identité» a-t-il dit, estimant que l’ouverture sur «notre identité est une richesse pour nous».