Grades de professeur principal et professeur formateur : Examens professionnels en 2019

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mardi, les mesures préparatoires et organisationnelles de l’examen professionnel pour les grades de professeur principal et professeur formateur au titre de l’exercice 2018, prévu le 15 janvier 2019, et ce, pour «garantir l’équité et l’égalité des chances aux différents candidats». La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a indiqué sur sa page officielle Facebook que «les candidats à l’examen professionnel pour les grades de professeur principal et professeur formateur au titre de l’exercice 2018, prévu pour le 15 janvier 2019, pourront prendre connaissance, sur le lien : www.education.gov.dz, des mesures préparatoires et organisationnelles arrêtées afin de leur garantir l’équité et l’égalité des chances». Parmi les mesures préparatoires visant à sécuriser cet examen et le déroulement normal des cours, la ministre a fait savoir qu’«il sera procédé, au niveau des Directions d’éducation, à l’aménagement et à l’équipement d’un centre de distribution avec une pièce sécurisée pour la conservation des enveloppes des sujets ainsi que l’équipement du centre de distribution et de la pièce sécurisée de caméras de surveillance et d’identification, sous l’entière responsabilité du directeur de l’Education». Concernant les mesures organisationnelles au niveau des Directions de l’éducation, il est précisé que «les chefs de centres seront sélectionnés parmi ceux dont la compétence, l’intégrité et l’expérience dans la gestion des centres d’examen sont avérées», avec «l’interdiction de désigner un encadreur ou un surveillant dans un centre où examine un proche». La direction de l’Education assurera la réception et la surveillance «des enveloppes, fermées et scellées, des copies d’examen de chaque centre, avant de les transférer, en présence du chef de la commission de wilaya des observateurs ou un représentant, au centre de regroupement et de codage, ajoute la même source qui cite, également, d’autres mesures relatives au déroulement de l’examen.



Quatre syndicats se retirent de la Charte d’éthique éducative



Par ailleurs, 4 syndicats relevant du Collectif des syndicat autonome du secteur de l’Education ont décidé de se retirer de la Charte d’éthique éducative, signée en 2015 par la tutelle, huit syndicats et deux associations des parents d’élèves, indique mardi le Collectif dans un communiqué. Il s’agit de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF), du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et du Syndicat national autonome des professeurs de l`enseignement secondaire et technique (SNAPEST), précise le communiqué qui fait état de la solidarité du Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (CNAPEST) et du Conseil des lycées d’Alger (CLA), non signataires de la Charte, pour le boycott de «toutes les activités et réunions du ministère» en réaction «au non respect de la tutelle de ses engagements». Exprimant leur «réprobation» du traitement réservé par le ministère aux syndicats tant au niveau local que national, qui est, ont -ils ajouté, «contraire à un véritable partenariat social», les quatre syndicats estiment que l’objectif réel est de «restreindre la liberté d’exercer le droit syndical», et ce, à travers l’annulant du double procès-verbal de réunion, la non garantie de locaux pour les syndicats et l’entrave du droit des représentants syndicaux de se consacrer pleinement à leur mission ainsi que celui de recourir à la justice pour le règlement des conflits collectifs». Ils ont dénoncé, en outre, la méthode de travail des commissions mises en place, notamment en ce qui concerne les dossiers des œuvres sociales et du Statut particulier, ajoute le communiqué qui fustige l’approche adoptée pour les réformes sans associer les syndicats.

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, avait signé, le 29 novembre 2015, avec 8 syndicats de l’Education et des associations des parents d’élèves la Charte d’éthique éducative en vue d’assurer la stabilité du secteur.