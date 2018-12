ElÃ¨ves, collÃ©giens et lycÃ©ens concernÃ©s : Sessions de rattrapage Ã  partir du 9 juin

Les examens de rattrapage pour le secondaire se dérouleront, les 9 et 10 juin 2018, alors que pour le moyen et le primaire, ils sont prévus les 23 et 24 du même mois, selon le ministère de l’Éducation.

Cette session de rattrapage constitue une seconde chance pour les élèves n’ayant pas pu obtenir la moyenne requise pour passer à la classe supérieure. Les sessions concernent les élèves qui ont obtenu des moyennes entre 4.5 et 4.99 sur 10 pour le primaire et de 9 à 9.99 sur 20 pour le moyen et le secondaire. Ces sessions ne concernent pas les élèves des classes d’examen à savoir la 5e année primaire et la 4e année moyenne. Les sessions de rattrapage s’inscrivent dans l’objectif de réduire les taux de déperdition scolaire et hisser le taux de succès dans les cycles primaire et moyen au niveau souhaité. Pour ce faire, les chefs des établissements et les enseignants sont tenus d’identifier les élèves qui enregistrent des insuffisances et qui ont des difficultés d’assimilation des cours, à travers l’analyse des résultats des premières évaluations en vue d’optimiser leur prise en charge. Toutes ces mesures entrent en fait dans les grandes lignes du plan national de lutte contre le phénomène de déperdition scolaire élaboré à partir de cette année par le département de l’éducation, qui a associé dans cette démarche, le Centre national d’enseignement à distance, l’Observatoire national d’Education et de formation et l’Association nationale d’alphabétisation afin de juguler ce phénomène. Imputant ce phénomène à la non prise en charge des écoliers ayant des difficultés d’apprentissage, la ministre de l’Education, Nouria Benghebrit qui s’est exprimé à ce sujet, a souligné que les directeurs des établissements ont également été instruits de «confier les classes de première et deuxième années du cycle primaire à des enseignants expérimentés».

Rappelant que la loi interdit l’expulsion d’un élève avant l’âge de 16 ans, la ministre a précisé que c’est au Conseil des enseignants de définir ceux qui peuvent redoubler l’année, soulignant, cependant «le droit de tout élève à déposer un recours devant la Direction de l’éducation s’il estime son expulsion arbitraire». Actuellement, le taux de redoublement en cycle secondaire est de 15%, en moyen de 17% et de 5,8 au cycle primaire. Des taux qui devraient être revus à la baisse avec l’introduction de ce système de rattrapage.

Kamelia Hadjib