Atteinte aux droits de lâ€™enfant : 700 signalements en 8 mois

L’Organe national de la protection et de la promotion de l’Enfance (ONPPE) a enregistré, depuis le mois d’avril dernier, plus de 700 signalements de cas d’atteinte aux droits de l’enfant via son numéro vert (11/11). C’est ce qu’a indiqué, hier, la Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l’Enfance, Mme Meriem Cherfi qui s’est exprimé à l’ouverture d’une rencontre avec les membres du réseau national de journaliste «Amis de l’enfance», tenue à la résidence des Magistrats (Alger), a indiqué à cet effet que la question relative à la protection de l’enfance est la responsabilité de «tous». «Notre mission en tant qu’organe est de conjuguer les efforts de l’ensemble des acteurs concernés par cette question pour atteindre notre objectif, à savoir promouvoir les droits de l’enfant», a-t-elle précisé, tout en soulignant le rôle «primordial» des médias, en l’occurrence le réseau de journalistes dans la promotion des droits de l’enfance en Algérie. Poursuivant ses propos, la présidente de l’ONPPE a fais savoir que la proposition portant création de ce réseau «Ami de l’enfance» a été formulée par l’ensemble des journalistes issus de différents supports médiatiques qui ont pris part, en décembre 2017, au cycle de la formation sur la protection de l’enfance, organisé par l’ONPPE, en collaboration avec l’Organisation de la réforme pénale dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) et l’appui de l’ambassade du Royaume-Uni. «La proposition de création de ce réseau pour la promotion de l’enfance a été émis par les journalistes», a rappelé Mme Cherfi, se félicitant au passage de leur engagement à apporter leur «précieuse» contribution pour assurer une «meilleure» protection aux enfants dans les quatre coins du pays.

Relevant l’importance de la communication dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, la déléguée nationale a émis son souhait «d’élargir» ce réseau pour accueillir plus de journalistes et de correspondants issus des autres supports médiatiques à travers l’ensemble du territoire national et ce, dans l’intérêt de l’enfance. «Ceci permettra d’élargir notre sphère d’intervention pour optimiser nos actions qui visent à assurer une meilleure protection de cette frange de la société», a-t-elle tenu à préciser, invitant dans la foulée les journalistes à intégrer le réseau.

Dans ce sillage, Mme Cherfi a fait savoir que ce réseau de journalistes, spécialisé dans les questions liées à l’enfance, est le premier du genre dans le monde arabe et constitue une «force de proposition» dans la prise en charge des différents problèmes dont les enfants peuvent être victimes. Mettant à profit cette opportunité, la présidente de l’ONPPE a procédé à l’installation d’un bureau de coordination entre l’organe et le réseau de journaliste. «Le bureau, composé de cinq membres du réseau renouvelables chaque année, a pour but de mettre en œuvre des actions entreprises en faveur de l’enfance», a-t-elle expliqué. Aussi, elle a dénoncé le phénomène de l’immigration clandestine des personnes qui sont accompagnées d’enfants. «C’est une atteinte aux droits de l’enfant», a indiqué Mme Cherfi, faisant savoir que son organe s’apprête à lancer, dès 2019, une «large» campagne de sensibilisation sur les dangers liés à ce phénomène.

À l’issu de cette rencontre, une nouvelle plateforme de proposition a été formulée par le réseau lançant les actions à entreprendre durant l’année prochaine en vue d’optimiser le travail des médias en faveur de l’enfance. Dans sa feuille de route pour l’année 2019, l’organe s’est tracé comme objectif de marquer «davantage» sa présence sur le terrain pour s’enquérir de la situation de l’enfance dans les quatre coins du pays, notamment dans des zones enclavées.

Il est à noter à la fin que l’ONPPE organise le 19 décembre prochain, à Tlemcen, une manifestation pour marquer la célébration du 26e anniversaire de la ratification par l’Algérie de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Kamélia Hadjib