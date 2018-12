Protection des droits de lâ€™Homme : Formation sur lâ€™information et les institutions

Une session de formation sur l’information et les institutions nationales de protection des droits de l’homme s’est ouverte, hier à Alger, avec pour objectif de perfectionner les connaissances des journalistes dans ce domaine, étant un trait d’union dans la sensibilisation à l’importance du respect de ces principes internationaux.

S’exprimant à cette occasion, la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Fafa Sid Lakhdar Benzerrouki a précisé que cette session de formation s’inscrit dans le cadre des prérogatives constitutionnelles conférées à cet organisme, à savoir la formation en matière de protection des droits de l’homme.

«Cette formation n’exclut pas les journalistes, étant un trait d’union dans la sensibilisation à l’importance du respect et de la protection de ces droits», a-t-elle indiqué. Dans l’allocation lue au nom de M. Djamel Kaouane, ministre de la Communication, par M. Ahmed Benzlikha, cette initiative participative a été saluée parce qu’elle porte sur "l'un des principaux thèmes auxquels l'Etat accorde un intérêt particulier". Cette session, qui garantira aux journalistes participants les outils nécessaires pour une meilleure maitrise de tout ce qui se rapporte aux droits de l'Homme, "contribuera à leur promotion, tout en élevant le degré de conscience au sein de la société sur le nécessaire respect de ces hautes valeurs".

Appelant à l’intensification de pareilles sessions de formation et à investir dans tous les espaces médiatiques nationaux pour réaliser l’objectif fixé, le ministre de la Communication a rappelé que l’Algérie «poursuit les efforts pour promouvoir ces droits constitutionnalisés».

Partant de là, il rappellera le fait que «notre pays a été précurseur dans la ratification des chartes et traités internationaux, et veille de ce fait, au renforcement de ces droits, notamment par le biais de la promotion de la formation académique».

A cet effet, il soulignera que le secteur de la communication a fait de la formation un critère stratégique «afin de renforcer les connaissances des membres de la famille de la presse, et élever leurs capacités professionnelles, en participant notamment, à des sessions de formation organisées en partenariat avec des organisations régionales et internationales œuvrant dans le secteur des droits de l’homme». Le ministre de la Communication ajoutera par ailleurs, qu’«outre l’intérêt porté par ce secteur à la formation dans ce domaine, celui-ci investit également tous les espaces médiatiques, y compris électroniques pour défendre cette cause». C’est donc, à ce titre, que «les deux dernières éditions du prix du journaliste professionnel institué par le Président de la République, ont porté sur des thématiques relatives au développement et au vivre ensemble en paix».

A ce propos, il estimera également, que «l’Algérie à travers la politique visionnaire du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est déterminée à consacrer les droits de l’homme et ne ménagera aucun effort pour promouvoir les droits et libertés consacrés par la Constitution».

Soulignons que cette rencontre de deux jours, est organisée en partenariat avec l’Organisation de la réforme pénale et est financée par l’ambassade du Royaume-Uni à Alger, et c’est dans cette optique que le représentant de l’ambassade de la Grande-Bretagne, M. Michel Kernay, a émis le souhait de «voir combattre les violations des droits de l’homme» grâce au travail participatif et coordonnés, impliquant la presse, les gouvernements et les acteurs de la société civile.

M. Kernay a insisté sur le «rôle fondamental des médias» dans la promotion d’une culture civique de respect des droits de l’homme. Des propos qui font écho à ceux prononcés par M. Mohamed Chabana, directeur des programmes au sein du PRI pour la région de l’Afrique du Nord et le Moyen Orient.

Ce dernier a voulu délivrer un message aux journalistes présents en leur rappelant «leur responsabilité dans le traitement des faits quotidiens qui ont tous un rapport avec les droits de l’homme «la presse est le miroir de la société, et tous ce qui concerne la protection, la préservation des acquis, et la promotion des droits de l’homme doit trouver un reflet dans les contenus édités», a-t-il dit.

Enfin, rappelons que cette session de formation de deux jours organisés par l’organisation internationale de la réforme pénale (PRI) en coordination avec le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), sera focalisée sur nombre d’axes principaux «le rôle des médias dans la création l’opinion publique concernant les droits de l’homme», «la participation des institutions nationales, la société civile et les journalistes dans l’observation et la sensibilisation des citoyens».

Tahar Kaïdi