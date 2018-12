CongrÃ¨s des dirigeants de la police et de la sÃ©curitÃ© : Une dÃ©lÃ©gation de la DGSN Ã  Tunis

Une délégation de la Direction générale de la Sûreté nationale prend part au 42e Congrès des dirigeants de la police et de la sécurité arabes.

Le colonel Mustapha El-Habiri a chargé le directeur de la santé, de l’action sociale et des sports, ainsi que l’inspecteur régional de la Police de l’Ouest de présider la délégation qui prend part aux travaux de cetconférence, consacrée à «La lutte contre le crime électronique».

Prennent part à cette manifestation, de hauts responsables et dirigeants de la sécurité des différents pays arabes, outre des représentants des polices régionale et internationale, à l’instar de l’appareil de police du Golfe, l’organisation internationale de police criminelle (Interpol), l’université arabe Nayef pour les sciences de la sécurité et l’Union sportive arabe de police.