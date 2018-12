Tamanrasset : Le Centre de loisirs familial baptisÃ© au nom de Khidel El-Safi

Le centre de loisirs familial de Tamanrasset, relevant de la 6e Région militaire (RM), a été baptisé hier au nom du défunt moudjahid Khidel El-Safi.

Au cours de la cérémonie présidée par le commandant de la 6e RM, le général-major Mohamed Adjroud, en présence d’officiers supérieurs de cette RM et de compagnons d’armes du défunt, une réception a été également organisée en l’honneur de membres de la famille du défunt moudjahid. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant de la 6e RM a indiqué que la baptisation de cette structure au nom du moudjahid Khidel El-Safi est un témoignage de reconnaissance à ses sacrifices, et que la baptisation des structures de l’Armée nationale populaire (ANP) de noms de moudjahidine et de chouhada visait à immortaliser leur souvenir.

Le directeur régional de la communication, de l’information et de l’orientation, le colonel Madjid Djeghrouri, a retracé, de son côté, des pans de la vie du défunt moudjahid Khidel El-Safi, natif en 1930 de Tamanrasset, où il a appris le Coran dès le jeune âge, sans avoir toutefois eu l’opportunité d’aller à l’école du fait de la politique coloniale.

Le défunt rallia les rangs de l’Organisation civile du Front de libération nationale en 1959 en tant que moussabil, et s’occupait de la collecte de dons, surveillait les mouvements de l’ennemi et fournissait diverses informations à l’organisation.

Au lendemain de l’indépendance, il poursuivit son militantisme au sein du parti du Front de libération nationale, jusqu’à sa mort le 4 mai 1993 à Tamanrasset. La baptisation de cette structure relevant de la 6e RM s’inscrit dans le cadre de l’application du programme arrêté par le Haut commandement de l’ANP visant à baptiser les structures et installations relevant du ministère de la Défense nationale aux noms de chouhada de la glorieuse guerre de Libération nationale, afin de pérenniser le souvenir de leurs énormes sacrifices pour que vive l’Algérie dans la liberté et la dignité.