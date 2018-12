Patronat : Lâ€™AGEA se fÃ©licite de la prise en considÃ©ration de ses propositions

Présidé par Mouloud Khelloufi, le bureau exécutif national de l’Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA), élargi aux présidents de bureaux de wilaya ainsi que les présidents de commissions, s’est réuni récemment en session ordinaire.

Lors de cette rencontre, le bureau a noté avec satisfaction le fait de voir ses propositions prises en considération par les pouvoirs publics, dont celle ayant été annoncée lors de la rencontre gouvernement-walis, concernant l’un des 12 points qu’a proposés l’A.G.E.A en 2018 et consistant en la mise en place de la promotion mixte. Le patron de l’Association des promoteurs a souligné, à l’occasion, que «des promoteurs seront mis à contribution à travers le lancement de projets immobiliers incluant en même temps un quota réservé à la location à des prix raisonnables en faveur des catégories à revenus modestes ».

Et d’ajouter qu’une «autre part est dédiée aux logements et locaux destinés à la vente libre, à même de réduire la pression sur le financement public». Il précisera également que des rencontres auront lieu durant les prochaines semaines avec des opérateurs de différentes wilayas du pays pour faire connaître cette nouvelle formule prévue dans le projet de loi de finances (PLF) 2019.

Lors de la même réunion, le bureau exécutif de l’AGEA a passé en revue le projet de loi de finance 2019 et pris acte qu’il a été élaboré sur la base d’un cadrage macroéconomique «prudent» en étant adossé à des dépenses budgétaires en légère baisse, mais avec le maintien de la politique sociale. Les membres du bureau ont noté aussi que le PLF 2019 ne comporte pas de mesure visant l’augmentation des impôts et taxes sur les personnes physiques ou sur les sociétés.

Une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de DA sera allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2019 (contre 1.760 milliards de DA en 2018), un montant qui représente près de 21% de la totalité du budget de l’Etat de l'année 2019, estimé à près de 8.560 milliards de DA.

Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de 290 mds DA sont destinés aux retraites et auxquels s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse nationale des retraites (CNR).

Ces transferts sociaux comportent également près de 336 mds DA pour la politique publique de santé et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour ce secteur par le Fonds national d’investissement (FNI).

Pour rappel, l’AGEA regroupait en son sein en 2015 plus de 1.775 adhérents. Ce nombre considérable d’opérateurs activent essentiellement dans les secteurs : bâtiment, travaux publics, hydraulique, industrie et services annexes.

Mohamed Mendaci