Transport et stockage des hydrocarbures : Sonatrach et Transneft signent deux contrats

Encore un leader mondial du domaine de l’énergie qui s’ajoute à la liste des partenaires privilégiés de la compagnie nationale des hydrocarbures. Il s’agit de l’entreprise russe Transneft qui a signé ces deux premiers contrats de coopération avec la Sonatrach.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la compagnie nationale sous l’égide du Pdg, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, de son staff, et en présence des responsables du nouveau partenaire russe représenté notamment par M. Sergey Valerievich Ermish et M. Iyakov Fridlyand. Ce dernier a été le signataire des deux contrats, paraphé du côté de Sonatrach par M. Arbi Bey Slimane, le vice-président de l’activité transport par canalisation (TRC) de Sonatrach. Les deux contrats traitent de l’intégrité et la sécurité des canalisations de la compagnie, c’est-à-dire les installations de transports et de stockage des hydrocarbures liquides de l’activité TRC. Le premier contrat porte sur l’inspection des racleurs instrumentés de l’oléoduc Nh 230 d’Ohanet à Haoud El Hamra (Hassi Messaoud) pour le transport de condensat ainsi qu’une section de l’oléoduc de Ghourd Nouss à Gassi Touil et celui du GPL d’Alrar à Hassi R’mel. Concernant ces canalisations, Sonatrach rappelle dans un document remis à la presse que l’oléoduc d’Ohanet long de 518 km a déjà fait l’objet de deux tentatives d’inspection en 2010 et en 2016 avec des sociétés de renom. «Ces deux tentatives ont malheureusement échoué pour cause de présence de restrictions importantes non localisées de la canalisation, de bas débit et de basse pression» a-t-on souligné dans le même document. Celui-ci met l’accent sur l’impact de ce nouveau contrat signé avec Transneft Diascan notamment en termes de réparations qui en découleront, qui sont impératives et s’inscrivent en prévision de l’augmentation progressive des quantités de condensat que ledit oléoduc aura à transporter suite à l’entrée en exploitation de plusieurs champs de production entre 2019 et 2022. Quant à l’oléoduc de transport de GPL de Hassi R’mel, celui-ci n’a jamais fait l’objet d’inspection depuis sa mise en service en 1996, indique-t- on de même source. Ce qui fait qu’une telle procédure est aujourd’hui plus que nécessaire, et dans cette optique, il a été retenue, précise-t-on du lancement d’une opération de nettoyage et d’inspection pilote sur la section Rhourde Nouss - Gassi Touil longue de 73 km. Le montant de ce premier contrat signé avec Transneft Diascan est de 1.158.099 euros et la durée des travaux y afférents est fixée à 18 mois. Le second contrat signé avec la filiale de Transneft chargée de la R&D porte sur le diagnostic de l'état du Système de Protection contre la foudre du parc de stockage d’hydrocarbures du Terminal Arrivée de RTC Bejaia et étude d’ingénierie pour sa mise à niveau. Le montant contractuel est à hauteur de 331.709 euros pour une durée de six mois. Là encore, il a été retenu de lancer, à titre d’opération pilote sur le Terminal Arrivée de Bejaia, un diagnostic et une étude d’ingénierie pour la mise à niveau de son système de protection contre la foudre par rapport au standard de Transneft. L’objectif visé est de parvenir à une meilleure maîtrise des normes de protection des terminaux marins abritant des parcs de réservoirs de stockage du pétrole brut et de condensat de l’activité transport par canalisation. Ainsi, de ce nouveau partenariat engagé avec l’entreprise russe, Sonatrach aura, sans nul doute, beaucoup à gagner en termes d’acquisition de nouvelle technologie comme l’a fait savoir à juste titre son Pdg, M. Abdelmoumen Ould Kaddour. «On va profiter de l’expérience de nos amis de Transneft», a-t-il dit. Il fera part en outre de son souhait de voir ce partenariat se traduire par «la création d’une école de formation pour s’occuper de tout ce qui est en rapport avec le pipeline». Il se dit d’ailleurs convaincu que Transneft, Sonatrach vient d’ouvrir «une nouveau livre pour écrire une nouvelle histoire de coopération». M. Ould Kaddour ne manquera pas, par ailleurs, de mettre l’accent sur le fait que la compagnie qu’il dirige est aussi à vocation «très sociale. Elle s’occupe des besoins de la population dans la mesure du possible». Il rappellera dans ce cadre les équipements médicaux attribués mardi dernier par Sonatrach au profit des structures de santé du Sud. De leur côté, les responsables de Transneft affirment se réjouir du fait que leur première expérience de partenariat en Afrique s’accomplit avec la Sonatrach. Ils ont salué l’excellence des relations bilatérales tissées entre l’Algérie et la Russie, rappelant que celles-ci «ne datent pas d’hier».

Karim Aoudia