Le prÃ©sident de lâ€™Union Nationale des Agronomes, Ã  notre Forum : Â« Nous nâ€™avons pas atteint nos objectifs Â»

L’Union nationale des agronomes (UNA), qui fête son 25e anniversaire, s’apprête à tenir son 4e congrès, sous le slogan «L’agronome au cœur des défis de l’alimentation». L’occasion de renouveler les instances dirigeantes, de s’imposer comme une force de proposition et de tenter de trouver les moyens pour atteindre les objectifs qui n’ont pas été atteints.

L’Union Nationale des Agronomes a vu le jour grâce à l’initiative d’ingénieurs agronomes fraîchement sortis de l’université, et motivés par une prise de conscience précoce de la nécessite incontournable de faire accompagner le développement de l’agriculture algérienne par le savoir et la technicité agronomique. Son président Yahia Zane, est revenu, hier, au Forum d’El Moudjahid, sur les circonstances de création de cette Union née en pleine décennie noire avec peu de moyens. La première réunion a eu lieu au siège de l’Organisation nationale des enfants de chouhada, celui des SMA a servi à abriter les première rencontres d’une poignée de jeunes agronomes convaincus que le développement de l’agriculture doit être au diapason de la science et de la technologie. S’ils étaient 25 à la naissance de l’UNA, ils sont aujourd’hui quelque 3.000 adhérents, certes un chiffre insignifiant au regard du nombre d’ingénieurs agronomes formés par les écoles algériennes ; mais le plus important pour Yahia Zane, une force de proposition ne se mesure pas à la quantité mais à la qualité des revendications et son plaidoyer pour le développement de l’agriculture pour en faire la locomotive de la croissance économique. Et justement parmi les principales revendications de l’UNA, reste la création de l’Ordre des Ingénieurs Agronomes, comme c’est le cas ailleurs, et notamment dans le monde arabe. Après 25 ans d’existence, est-ce que les objectifs assignés ont été atteints, loin s’en faut répond Yahia Zane, qui estime que la cause défendue par l’Union ne fait pas l’unanimité, et n’est pas associée dans les grandes décisions, comme par exemple l’élaboration de textes régissant le monde agricole. Pourtant explique le conférencier, depuis sa création, l’UNA s’est fixé comme point nodale la défense des intérêts de l’Etat. Par ailleurs, l’ancrage de l’engagement social de l’UNA trouve ses racines dans la culture organisationnelle inculquée par ses fondateurs, qui ont grandi dans des valeurs de solidarité et dans une culture qui nous a poussés à institutionnaliser le travail social dans notre organisation». S’inscrivant dans les directives nationale de développement agricole lancée, l’UNA a diversifié ses actions pour répondre à différents besoins : encadrement des projets, mobilisation pour les grands chantiers nationaux… Le social trouve sa place également au cœur des réflexions et des actions et programmes de l’UNA. Son combat est de s’imposer comme un partenaire socioéconomique. L’autre combat est de permettre, comme c’est la cas en Egypte, aux agronomes de disposer de parcelles de terrain pour réaliser des projets agricoles et d’aller vers des exportations modernes. Il y a lieu de noter que le 4e Congrès de l’UNA est prévu le 22 de ce mois, et faute de moyens, il se tiendra au siège de l’Union. Les représentants de 40 wilayas, prendront part à cette rencontre, qui sera marquée par le renouvellement des structures. Yahia Zane a annoncé, qu’il ne se portera pas candidat au poste de président de l’UNA.

Nora Chergui