Foire commerciale intra-africaine : Les entreprises confiantes en leurs capacitÃ©s

De nombreux chefs d’entreprises algériennes ont affirmé que leur participation à la 1re édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2018), tenue actuellement au Caire, ainsi qu’aux expositions spécifiques des produits algériens organisées cette année dans plusieurs pays, leur a donné davantage de confiance en leurs capacités d’intégrer les marchés extérieurs. Approchés par l’APS, lors de cette Foire commerciale du continent africain, organisée du 11 au 17 décembre dans la capitale égyptienne, ces dirigeants d’entreprises nationales se sont dit «confiants» et «capables» de pénétrer les marchés étrangers, notamment africain, ajoutant que leurs produits peuvent se prévaloir en termes de qualité et de prix qui n’ont rien à envier aux produits des pays occidentaux.

Au niveau du stand d’une entreprise spécialisée dans la production de pâtes et d’autres produits agroalimentaires, son représentant considère que la participation à la série de Salons, organisés dans plusieurs pays par le ministère du Commerce, est un «testeur efficace» de la qualité des produits algériens. Pour lui, la participation de son entreprise à ces différentes manifestations économiques a permis de constater la «convoitise» de ses produits par les consommateurs de ces pays. «À chaque exposition à l’étranger, notre stand ne désemplit point», dit-il. De son côté, le représentant d’une entreprise de fabrication d’huile d’olive soutient que ces expositions ont permis d’établir des contacts prometteurs. Il a, dans ce contexte, appelé à la poursuite continue de l’organisation de ce type d’expositions, car, fait-il valoir, «le contact direct permet d’identifier les partenaires étrangers potentiels et les opportunités d’affaires». Pour sa part, le représentant d’une entreprise de fabrication de produits plastiques a souhaité la mise en place davantage de facilités, pour aider les producteurs à exporter leurs marchandises, estimant que les procédures actuelles demeurent «lentes».

Il a également appelé à une redéfinition du rôle du Fonds spécial pour la promotion de l’exportation (FSPE), afin d’appuyer plus efficacement les entreprises désireuses de développer leurs activités à l’international. Pour rappel, les 38 entreprises algériennes prenant part à l’IATF-2018, organisée par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), en collaboration avec l’Union africaine (UA), activent essentiellement dans l’agroalimentaire et les produits agricoles, l’électroménager, l’industrie mécanique et les textiles. Cette foire a pour but de stimuler le commerce intra-africain et de soutenir la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), dont l’accord avait été signé en mars 2018 par 44 chefs d’État et de gouvernement africains, lors du sommet extraordinaire de l’UA à Kigali (Rwanda). La décision d’établir la ZLECA avait été adoptée en 2012, lors de la 18e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, tandis que les négociations sur la ZLECA au sein de l’UA avaient débuté en 2015. Cette zone a pour but de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent, en assurant la libre-circulation des activités et des investissements. Ce qui devrait permettre, selon l’UA, d’accélérer la mise en place de l’Union douanière africaine. Première du genre à l’échelle africaine, l’IATF est une manifestation qui fournit une plateforme de partage et d’échange d’informations sur le commerce, l’investissement et le marché, en vue de permettre aux clients, aux fournisseurs et aux pays africains de se joindre, de discuter et de conclure des accords commerciaux. Elle représente un effort de collaboration important entre l’UA et l’Afreximbank, et constitue une étape importante vers la réalisation des objectifs de la ZLECA, laquelle s’étendra sur un marché unique d’une population africaine de plus d’un milliard de personnes. Une analyse de l’Afreximbank montre que l’une des raisons pour lesquelles le commerce intra-africain est faible, aux environs de 15%, contre 59% en Europe, 51% en Asie et 37% en Amérique du Nord, réside dans le déficit d’accès à l’information sur le commerce et le marché du continent.