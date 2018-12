9e rÃ©union GTMO 5+5 : Intensifier les Ã©changes avec les pays voisins

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a réaffirmé, lors des travaux de la 9e réunion des ministres des Transports des pays de la Méditerranée occidentale (GTMO 5+5), la volonté de l’Algérie de contribuer, de façon effective, à la facilitation et à l’intensification des échanges, notamment avec les pays voisins du bassin méditerranéen, ainsi qu’à la présentation des plans de développement, élaborés par le gouvernement algérien, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président Abdelaziz Bouteflika, englobant le transport multimodal et prenant en compte la dimension régionale dans la conception des projets.

Cette 9e réunion a été consacrée à l’examen des voies d’approfondissement et de renforcement de la coopération entre les pays de la Méditerranée dans le domaine des transports, en tant qu’outil à même d’établir un contact entre les pays et les peuples, et un moyen efficace pour réaliser l’équilibre régional et le développement des activités économiques et commerciales, ainsi que des services, outre l’attrait de projets de développement.

Le ministre a mis l’accent sur le rôle du secteur des transports dans la réalisation du développement durable dans un cadre complémentaire et multimodal, soulignant que «les plans de développement ont pris en compte la dimension régionale visant à relier l’Algérie aux pays voisins et aux routes principales traversant l’Algérie, vu sa position géostratégique en tant que carrefour d’échange entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen- Orient».

M. Zaâlane a présenté également les principales réalisations de l’Algérie, durant les deux dernières décennies en matière des transports et de travaux publics, pour améliorer les conditions de transport des citoyens et des marchandises.

Dans ce contexte, il a appelé les participants à intensifier les efforts en vue de réaliser la complémentarité entre les deux rives dans le domaine des transports, ainsi que la coopération en matière de sécurité routière, de transport maritime dans la région et des activités logistiques en tant que principal catalyseur du développement de l’économie et de renforcement des activités industrielles.

Lors de cette réunion, la présidence du GTMO 5+5 a été confiée à la Mauritanie pour une durée de deux ans (2018-2020), en succession au Portugal. La réunion a été couronnée par la signature de la déclaration finale qui définit les contours de la coopération dans la région pour la période à venir.