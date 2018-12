FLN : lâ€™attachement du peuple Ã  son unitÃ©, saluÃ©

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a salué, dans un communiqué rendu public hier, l’attachement du peuple à son unité, «pivot de tous les autres fondements pour la préservation de ses acquis et la consolidation des réformes et du développement». «En ce jour mémorable, où les cœurs des Algériens battent au rythme de tous les sens du militantisme et du sacrifice, et s’imprègnent des valeurs de la Révolutions nationale et de ses principes suprêmes, le FLN tient à exprimer sa reconnaissance au vaillant peuple algérien qui n’a eu de cesse de confirmer que son unité était le pivot de tous les autres fondements pour préserver ses acquis, moraux et matériels, et aller de l’avant, avec responsabilité, vers la consolidation des réformes et du développement», a indiqué le parti, dans son communiqué signé par le coordonnateur de l’instance dirigeante du parti, Mouad Bouchareb.

La célébration de cet anniversaire, ajoute la même source, «témoigne de la fidélité du FLN à cette glorieuse histoire, sa fierté des symboles nationaux et sa détermination à continuer à porter le message novembriste, ainsi que sa considération à l’égard de la génération du Glorieux Novembre et à l’égard de la jeunesse qui a pris exemple sur elle pour le processus de l’édification d’une Algérie, confiante en elle- même et en les capacités de ses enfants, l’Algérie de la liberté, de la juste et du progrès».

Pour le parti FLN, «le devoir de fidélité au message novembriste et au serment fait aux chouhada, nous appelle à renouveler le serment à l’Algérie et à tous les vaillants moudjahidine, à leur tête le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a participé aux deux batailles, celles de la libération et de l’édification, et qui assiste aujourd’hui fièrement à la célébration par l’Algérie indépendante et souveraine, de cet évènement historique». Les manifestations du 11 décembre, qui sont «une halte décisive dans l’histoire de la lutte du peuple algérien pour la liberté et l’indépendance», ont été «l’expression éloquente de la volonté d’un peuple qui s’est soulevé pour écrire une épopée, mettant à nu les derniers prétextes fallacieux du colonialisme par son courage, sa maturité et son adhésion autour de ses combattants», ajoute la même source.

Pour le FLN, l’anniversaire du 11 décembre «est une précieuse opportunité pour rendre hommage à l’Armée nationale populaire (ANP), qui assume avec détermination, sous la direction du moudjahid et Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, sa mission constitutionnelle de gardien dévoué à cette terre bénie et protecteur des frontières nationales contre les dangers du terrorisme et du crime transfrontalier». «L’histoire retiendra que notre Armée nationale est la digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), et qu’elle est de la trempe de la génération de Novembre», a-t-il soutenu. Le FLN a saisi, également, cette occasion pour se recueillir à la mémoire des valeureux chouhada, et exprimer toute sa reconnaissance et sa déférence aux moudjahidine et moudjahidate, pour «les sacrifices consentis pour le recouvrement de la souveraineté nationale».