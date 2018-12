Energies renouvelables : Renforcer lâ€™intersectorialitÃ©

Le programme de 22.000 mégawatts en énergies renouvelables voit-il son décollage réel se noyer dans les brumes d’une mauvaise stratégie ? Une chose est sûre : le fossé séparant prévisions et réalisations est abyssal. Seuls 400 mégawatts d’électricité ont été produits. Des solutions en vue ? Joint hier au téléphone, Nourredine Yassaa, directeur du Centre des énergies renouvelables (CDER) revendique le «renforcement de l’intersectorialité» et «l’orientation vers des projets d’envergure». Citant la convention-cadre signée entre le CDER et le ministère de l’Intérieur, fin novembre dernier, le même responsable préconise une «forte coordination». Se montrant optimiste, le Pr Yassaa indique que, s’agissant des ENR, l’année 2018 a connu également la diversification des acteurs. Sur sa lancée, il recommande l’accélération du cadre réglementaire pour permettre aux citoyens qui le désirent d’installer chez eux les panneaux solaires. Le déploiement des énergies renouvelables, soutient l’universitaire, assurera, inéluctablement, l’indépendance énergétique de notre pays et générera, dans son sillage, une dynamique de développement économique à travers l’implantation d’industries créatrices de richesse et d’emplois. Et contribuera également à la préservation de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique.

A ses yeux, le développement de l’industrie du renouvelable, qui requiert de l’innovation et du développement technologique, contribuera également à «l’émancipation de la recherche, de l’innovation et du développement technologique dans ce créneau éminemment technologique et créera davantage de passerelles entre le monde de la recherche et celui de l’industrie». A cet effet, «la recherche scientifique doit participer dans toutes les étapes du programme national des énergies renouvelables». Enchaînant, le Pr Yassaa précise que cette nouvelle solution énergétique doit s’inscrire dans la durabilité.

Pour ce faire, il est «primordial d’adapter les technologies aux conditions locales et de développer des capacités pour les maîtriser, les installer, les maintenir en marche et les utiliser». Aux atouts indéniables dont dispose l’Algérie pour mieux développer cette énergie renouvelable, le directeur du CDER relève une série de faiblesses.

A l’absence de coordination intersectorielle s’ajoutent le changement du paradigme énergétique, difficile à opérer à cause de la résistance aux changements, notamment dans le secteur de l’énergie, les prix non compétitifs par rapport à l’énergie subventionnée, la non-diversification du secteur du transport de l’énergie, la non-adaptation de la réglementation technique «grid code» aux énergies renouvelables, le manque d’études rigoureuses sur les capacités d’accueil réelles du réseau électrique national et son développement en adéquation avec les objectifs d’intégration des énergies renouvelables.

Fouad Irnatene