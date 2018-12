E-Paiement : Les assurances Ã  la traÃ®ne

Lancé officiellement le 4 octobre 2016, le service du paiement électronique (E-paiement) a enregistré l’émargement de 11 banques et 9 entreprises. Une liste devant s’élargir à la faveur des mesures introduites par la loi de finances de 2018 censées contribuer à la généralisation de cette solution pour réduire l’utilisation du cash en Algérie et qui fait ressortir la faiblesse de l’adhésion des compagnies d’assurances à cette démarche. Deux années après le lancement de cette option dans notre pays, dans le cadre de la digitalisation financière, on relève un manque d’engouement des sociétés du secteur des assurances pour cette solution. Pour cause, «seules 4 sociétés d’assurances, sur les 24 que compte le marché, offrent publiquement ce nouveau service aux détenteurs des cartes interbancaires (CIB) et Eddahabia d’Algérie Poste, 3 sont des sociétés d’assurances des personnes (Amana, Caarama et Macir Vie) et 1 société d’assurances de dommages (CAAR)», déplorent les responsables du secteur. Aussi, «seulement deux produits sont actuellement proposés en mode de paiement en ligne», en l’occurrence, «l’assurance voyage commercialisée par Amana, Caarama et Macir-Vie et de l’assurance multirisques habitation (MRH) par la CAAR, la seule société des assurances de dommages, pour le moment, à proposer le service de l’e-paiement à ses clients». Dans sa dernière revue, le Conseil national des assurances rapporte, à ce propos, l’annonce de la CAAT et de l’Algérienne des Assurances (2a), sur leur site web, le lancement imminent de leurs services de paiement en ligne. Toutefois, soulignent-on, «ce manque d’empressement à adopter l’e-paiement n’est pas propre aux seules sociétés du secteur des assurances». En fait, mis à part «les banques et les grandes sociétés de services (Sonelgaz, SEAAL, Algérie Poste, Algérie Télécom, Air Algérie, Tassili Airlines, Djezzy, Ooredoo, Mobilis, etc.), les autres opérateurs économiques ne se bousculent pas vraiment au portillon». Pourtant, l’option de l’e-paiement offre plusieurs avantages, d’autant plus qu’il s’agit d’une «solution pratique, rapide et simple d’utilisation». En sus, elle donne l’opportunité aux particuliers d’acquérir «des biens et des services sur Internet, 24h/24 et 7j/7, à partir de chez eux ou de n’importe quel endroit, sans se déplacer». Valeur ajoutée pour les entreprises, le paiement digital permet à ces dernières de «renforcer la relation-client et d’enrichir le parcours client en lui proposant, en sus des moyens de paiement déjà existants, une autre solution plus rapide et plus pratique». Dans cette optique, les sociétés d’assurances sont appelées à s’inscrire dans cette voie et à «être attentives aux transformations annoncées des pratiques commerciales sous la poussée de la révolution digitale», car «plus qu’un outil digital, le paiement en ligne est une option stratégique pour l’avenir».

D. Akila