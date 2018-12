Sonatrach Ã©quipe des centres mÃ©dicaux au Sud : promesse tenue

De notre envoyé spécial Karim Aoudia

La tournée effectuée hier par le PDG de Sonatrach dans les localités du Sud avait exclusivement pour objectif de réaffirmer la dimension citoyenne de la compagnie des hydrocarbures. A Tamanrasset, tout comme à In Salah, Adrar et Timimoun, Sonatrach a fait don de scanners de dernière génération aux établissements de santé relevant de ces régions.

En plus de ces équipements de marque Optima 520, dernière invention de General Electric, Sonatrach a également offert des ambulances médicalisées de marque Mercedes au profit des mêmes structures évoquées. Dans le cadre de cette initiative, les établissements de santé d’In Salah et Timimoun ont également bénéficié d’une couveuse pour chacun d’eux. Ayant supervisé cette opération qui consacre l’un des engagements annoncés lors de la rencontre brainstorming tenue en octobre dernier a Ouargla, M. Ould Kaddour a entamé sa tournée à partir de Tamanrasset où il a été reçu par le wali M. Djilali Doumi et les représentants des autorités locales civiles et militaires.

Une fois sur les lieux, il s’est d’abord rendu au cimetière de chouhada où il s’est recueilli à la mémoire des martyrs de la Révolution, et ce, vu que sa visite est intervenue simultanément avec la célébration des manifestations du 11 Décembre 1960, une des étapes phares du mouvement libérateur. Il rejoint, par la suite, l’établissement de santé de proximité (Epsp) situé au chef-lieu de la wilaya, le premier à bénéficier d’équipements médicaux ultramodernes offert par Sonatrach. A rappelé que lors de la rencontre brainstorming citée plus haut, le groupe pétro-gazier s’est engagé à doter sept localités du Sud, celles des plus reculées notamment de ce type d’équipements destinés à optimiser la prise en charge des malades, et leur évacuation dans de meilleures conditions.



Les prochains lots au profit de Hassi Messaoud, Djanet et Illizi



Après les localités visitées hier, c’est au tour d’Illizi, Djanet et Hassi Messaoud dont les structures de santé seront dotées prochainement de scanners et ambulances médicalisées offertes par Sonatrach. L’entretien des ces équipements se fera par le biais de la télémaintenance, mais aussi en recourant à la formation de techniciens spécialisés par General Electric, apprend M. Kermad Abdenour, sous-directeur aux affaires sociales de la compagnie des hydrocarbures. Son PDG saisira en outre sa présence à In Salah pour inspecter le projet de réalisation d’un Centre de formation lancé par la compagnie au niveau de cette commune.

D’une capacité d’accueil de 360 apprenants, la construction de ce centre comprend 3 salles de cours théoriques, 5 ateliers, 3 laboratoires, des blocs administratifs et d’hébergement ainsi que d’autres infrastructures annexes. Sa réception est attendu pour 2020, avons-nous appris sur place. Dans ses instructions, M. Ould Kaddour a insisté sur la nécessité de définir sans trop tarder les spécialités de formation qui seront enseignées au sein de ce Centre, une fois celui-ci opérationnel. Il a même recommandé à ce que ces spécialités traiteront du domaine gazier, eu égard à l’existence d’un gisement de cette ressource à In Salah. Au niveau de cette localité, il s’est enquis par ailleurs de la cadence des travaux de rénovation de quatre zaouias financé par Sonatrach. Ce qui a caractérisé en outre la tournée d’hier du PDG de Sonatrach et de son staff, c’est surtout l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par les autorités et la population locale. C’était le cas notamment à Tamanrasset et Timimoun où l’arrivée de la délégation de Sonatrach a été accueilli dans une ambiance festive.

Au terme de cette tournée, M. Ould Kaddour a animé une conférence de presse dans l’enceinte de l’aéroport de Timimoun. «On est passé, aujourd’hui de l’industriel au social pour montrer que Sonatrach est aussi un entreprise citoyenne et sociale», a-t-il affirmé d’entrée. Il enchaîne en mettant l’accent sur le sentiment de joie qu’à suscité l’octroi par la compagnie d’un premier lot d’équipements médicaux au profit des populations du Sud. «Il est impératif pour nous, en tant que responsables de donner de l’espoir aux citoyens», fait-il savoir. «L’Algérie est un pays riche, autant par sa population que par ses ressources. Aucun autre pays au monde n’a réussi ce l’on a fait en 50 ans. Nous sommes sur la bonne voie», a-t-il poursuivi, non sans mettre l’accent sur son tempérament de manager optimiste.



Ressources humaines et hausse des salaires, un grand et important chantier de 2019



«En dehors de l’appui et l’aide à la santé de la population, nous voulons aussi créer des postes d’emploi», a déclaré M. Ould Kaddour pour qui le rôle de la Sonatrach c’est également de contribuer à l’émergence d’un environnement où les gens peuvent s’épanouir. Il assure en outre que le programme social initié par la compagnie n’est qu’au commencement de son application. Selon lui, il est même prévu, dans ce cadre, la réalisation de Centre médico-sanitaire (CMS), l’un à Tamanrasset et l’autre à In Salah. Il fera savoir par ailleurs que la restructuration des ressources humaines est l’un des «chantiers important et prioritaire pour 2019». Une restructuration où il est attendu une révision à la hausse de la rémunération perçue par le personnel. «D’après les résultats d’une étude que nous avions effectuée, Sonatrach est classée parmi les dernières compagnies du point de vue des salaires», a-t-il révélé. Autres priorités qu’il citera pour l’année prochaine, l’augmentation des capacités de production de la compagnie et notamment l’inauguration de la raffinerie d’Alger. Au sujet du raffinage, M. Ould Kaddour a mis l’accent sur la nécessité de dynamiser ce segment d’activité, à même de se substituer aux importations qui représentent une facture lourde pour l’Etat. «Durant les dix dernières années, le pays a importé pour 25 milliards de dollars de produits raffinés», a-t-il rappelé. Enorme !

Enfin, à une question sur la raffinerie d’Augusta d’une capacité de production, rappelle-t-on, de 10 millions de tonnes par an, soit 3 fois plus, comparée à la raffinerie d’Alger. Le Pdg de Sonatrach, tout «businessman» qu’il est, a estimé qu’il serait plus rentable de commercialiser les produits de cette raffinerie racheté en Italie sur le continent européen.

