RÃ©union des ministres des transports de la MÃ©diterranÃ©e occidentale : M. ZaÃ‚lane Ã  Nouakchott

Les travaux de la 9e réunion des ministres des transports des pays de la Méditerranée occidentale (GTMO 5+5) se dérouleront aujourd’hui à Nouakchott (Mauritanie), avec la participation du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Cette réunion sera une occasion pour examiner et adopter un plan d'action permettant de renforcer la coopération en matière de transport entre les pays membres. Lors de cette rencontre, M. Zaalane présentera les efforts consentis par l'Algérie pour le développement des infrastructures dans le secteur des Transports et la modernisation des différents moyens de transport dans le pays selon les normes internationales en vigueur dans ce domaine, et ce dans la cadre de la mise en œuvre du programme initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour permettre à l'Algérie de jouer son rôle de charnière garantissant les échanges entre l'ensemble des pays voisins dans le Bassin méditerranéen.