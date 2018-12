M. Hadjar sâ€™entretient avec lâ€™ambassadeur amÃ©ricain : Renforcement de la coopÃ©ration

Le renforcement de la coopération algéro-américaine dans le domaine de la recherche scientifique a été évoqué par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, John P. Desrocher. L'entretien a porté sur «les moyens et possibilités de renforcer davantage la coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, notamment autour des questions de formation dans le cadre du programme +Fulbright+». Les deux parties ont également abordé «la question relative à l'employabilité ainsi que les relations université-entreprise où les universités américaines demeurent leaders en la matière». Elles ont réitéré, à cette occasion, leur «volonté de mettre en oeuvre l'accord de coopération scientifique et technologique, amendé et prorogé le 23 avril 2018 actuellement en cours de ratification». Dans le même cadre, MM. Hadjar et Desrocher «ont manifesté leur souhait de développer et d'approfondir les relations bilatérales dans le domaine académique en encourageant la mobilité des étudiants notamment ceux de la post-graduation».