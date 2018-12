M. Mihoubi reÃ§oit lâ€™ambassadrice dâ€™Allemagne : Promouvoir les Ã©changes culturels

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a examiné avec l'ambassadrice d'Allemagne, Ulkrine Maria Knotz, les voies de la coopération bilatérale dans les domaines du patrimoine, du cinéma et de la musique. Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l'accent sur l'impératif de relancer la convention, signée ces dernières années, notamment en matière de restauration des statues et des sculptures en marbre exposées au musée de Cherchell. Elles ont insisté sur l'importance de renforcer l'échange culturel entre les deux pays, notamment dans le cinéma, la littérature et la musique. Soulignant l'intérêt accordé par les chercheurs allemands à la période numide en Algérie, notamment les travaux de l'archéologue allemand Racob, effectués dans les années 1970 en Algérie, M. Mihoubi a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre de tels travaux. Les deux parties ont également passé en revue les activités culturelles organisées par l'institut Goethe en Algérie, ainsi que la participation de l'Allemagne en tant qu'invité d'honneur au Festival international de Musique symphonique en 2020 et la proposition de l'Allemagne en tant qu'invité d'honneur du Salon international du livre algérien en 2020.