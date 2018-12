AlgÃ©rie TÃ©lÃ©communication Satellite : Cibler le secteur privÃ©

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane-Houda Faraoun, s'est montrée satisfaite de l'état d'avancement des travaux de modernisation de la station d’Algérie Télécommunication Satellite (ATS) de Lakhdaria à Bouira. Le projet, dont les travaux ont été lancés depuis quelques mois, porte sur l’aménagement du bloc administratif, ainsi que la réalisation d’un local technique pour le stockage des données de cette entreprise créée en 1974. Les travaux engagés devraient moderniser le fonctionnement de cette importante station de télécommunications spatiales. Selon les détails fournis à la ministre, les travaux portent également sur la construction d’un centre pour la Gendarmerie nationale doté de toutes les commodités nécessaires dont un bloc d’hébergement pour la sécurisation de la station ATS. Ce centre sera composé d’une salle de surveillance ainsi que d’une salle d’opérations. Le bloc administratif en cours d’aménagement est composé d’une salle de réunions, une salle de conférences et des bureaux, ont précisé les responsables de l’opérateur ATS, avant de souligner l’importance de ce processus de modernisation de la station de Lakhdaria qui compte quelque 24 employés. En outre, un centre de recherche et de développement pour l’ATS fait partie également de ce projet de modernisation, ont expliqué les responsables de l’entreprise à la ministre, qui a assisté au cours de cette visite à la présentation d'un exposé sur ce projet de modernisation, en cours, ainsi que sur les modalités de fonctionnement des différents systèmes technologiques mis en place au niveau de cette station. Selon les explications données au cours de cette visite, l’ATS, qui offrait ses services essentiellement aux entreprises et institutions publiques, a décidé en 2017 de cibler le secteur économique privé, réussissant ainsi à enregistrer de nouveaux clients. La ministre a suivi un autre exposé sur les applications technologiques permettant de superviser les différents transpondeurs et de contrôler parfaitement à distance les autres stations Vsat réparties sur le territoire national, a expliqué un responsable de l’ATS.

1er anniversaire du lancement d'ALCOMSAT-1 : oblitération d’un timbre-poste



La ministre a procédé à l’oblitération d’un timbre-poste commémorant le 1er anniversaire du lancement du satellite ALCOMSAT-1, indique, dans un communiqué, son département ministériel.

La ministre effectuait une visite de travail au niveau de la Station spatiale de Lakhdaria, suivie d'une autre au Centre d’Exploitation des Systèmes de Télécommunications (CEST), relevant de l’Agence Spatiale Algérienne, sis à Bouchaoui (Alger). Le satellite algérien de télécommunications ALCOMSAT-1, fruit du programme spatial national amorcé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en 2003, vise «le renforcement de la souveraineté nationale en matière de télécommunications», rappelle la même source.

Il a été lancé le 11 décembre 2017, depuis la base de lancement Xichang en Chine, sachant que ce satellite «permet l’amélioration des télécommunications et la réception des programmes de télédiffusion. De même qu'il fournit des services de transmission audio et d’internet haut débit», précise-t-on. Il permet, également, «la mise en œuvre des applications à valeur ajoutée, telle que le télé-enseignement, la télémédecine et la visioconférence».