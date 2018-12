Education : Pour une orientation scolaire adaptÃ©e

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a mis en avant, hier, la nécessité «d’intensifier la concertation» entre les membres de la famille de l'Éducation, pour «une orientation scolaire adaptée», ainsi que la lutte contre la déperdition scolaire.

Intervenant à l’occasion d’une conférence nationale, au profit des cadres d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, Mme Benghabrit a souligné l’impératif "d'intensifier les rencontres entre les parents d’élèves, les professeurs et les spécialistes en orientation, afin de fournir des informations correctes et détaillées sur les différentes branches et filières, ainsi que sur la formation dispensée, et ce, a-t-elle ajouté, pour garantir une orientation et une guidance scolaire adaptées". Mme Benghabrit a souligné, à cet effet, la nécessaire application de la guidance scolaire à la fin du cycle moyen pour permettre à l’élève de mieux connaître ses capacités et ses aptitudes, dans le but de réaliser une orientation scolaire "adaptée et pertinente". Une telle opération permet, d’un côté, le développement de la personnalité de l’apprenant, et garantit, de l’autre, non seulement la réussite de cet élément dans sa filière, mais aussi la lutte contre la déperdition scolaire.

L’orientation scolaire figure "parmi les priorités du secteur de l’Education, à laquelle le département accorde un intérêt particulier, vu son rôle décisif dans le cursus de l’élève", a fait savoir la ministre, appelant par la même occasion "à contribuer au changement des mentalités qui influent parfois sur les vœux et les orientations des élèves". "Beaucoup préfèrent suivre l’enseignement secondaire, puis universitaire que d’opter pour le parcours professionnel.

Pourtant, ce n’est pas toujours une bonne décision", a-t-elle poursuivi. A ce propos, la ministre a affirmé l’importance de "revisiter le concept de la réussite scolaire, qui ne se mesure pas, selon elle, au nombre d’années, ni au type de spécialité, mais est lié à la capacité de l'apprenant de se distinguer et à ses bons résultats qui lui facilitent l’accès au monde de l’emploi". La première responsable du secteur de l’Education a incité, à cette occasion, les cadres présents à "concevoir des procédures pratiques faciles à traduire sur le terrain pour hisser le niveau de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle".