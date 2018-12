M. Noureddine Boudissa, directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Algerac : Â« Lâ€™accrÃ©ditation doit Ãªtre obligatoire Â»

Pour les produits cosmétiques, le premier laboratoire sera accrédité dans une quinzaine de jours, tandis que la pièce de rechange verra l’accréditation du premier laboratoire dans deux ans, tout au plus. La qualité, à laquelle ce mois est dédié, est plus que jamais interpellée pour jouer son rôle, notamment dans le cadre de la diversification économique. L’Algérie est-elle bien outillée? «L’objectif est d’atteindre, d’ici 2021, 240 organismes d’évaluation de la conformité relevant de différents départements ministériels ainsi que d’opérateurs publics et privés», a déclaré, hier, Noureddine Boudissa, directeur général de l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac), lors d’une conférence de presse tenue à Alger. Pour les besoins par secteur, le conférencier indique que 50 laboratoires sont nécessaires, aujourd’hui nous en sommes à 8, pour le contrôle des produits alimentaires.

Le contrôle des médicaments aura également besoin d’autant de laboratoires. Viennent ensuite l’industrie mécanique, les véhicules, la pièce de rechange, dont le premier laboratoire verra le jour dans deux ans tout au plus, les matériaux de construction, l’industrie électrique et électronique ainsi que les produits cosmétiques, dont le premier laboratoire (Vénus) sera accrédité dans une quinzaine de jours. L’objectif, souligne M. Boudissa, est d’atteindre 20 laboratoires pour chacune des quatre filières. S’agissant des équipements médicaux, le premier responsable d’Algerac relève la nécessité de mettre en place une agence de contrôle, précisant qu’une proposition est faite au ministre de la Santé. Sur sa lancée, l’orateur indiquera que la diversification de l’économie nationale impose une réflexion sur le besoin de promouvoir une mise à niveau afin d’améliorer la compétitivité des entreprises nationales.

Et de préciser que l’accréditation, qui «doit être obligatoire, est un facteur déterminant dans la garantie du label qualité exigé par les clients et ce, à travers des organismes en charge de l’évaluation de la conformité».



Algerac à l’international à partir de 2019



Cette mise à niveau est tributaire de trois paramètres. Il est question, explique M. Boudissa, de «développer un réseau national de laboratoires, d’organismes d’inspection et de certification de produits, pluridisciplinaires accrédités», de «généraliser l’utilisation des règlements techniques pour valoriser, protéger le produit national et en assurer un meilleur contrôle des produits d’importation» et de «mettre en œuvre les textes d’application de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et de la répression des fraudes». Enchaînant, le DG d’Algerac a établi 14 mesures pour développer une infrastructure «Qualité». Il est question, entre autres, de revoir la réglementation sur l’infrastructure qualité, de la mise en place d’un point focal au niveau de chaque ministère technique, du financement des mises à niveau des institutions à charge de la qualité et du regroupement des fonctions normalisation, propriété industrielle et accréditation pour assurer la pérennité et l’efficacité. Aujourd’hui, déplore M. Boudissa, les institutions en charge de la qualité «restent insuffisantes» et «ne répondent pas encore aux exigences internationales». Idem pour la démarche qualité au sein des entreprises.

Etant à 120 clients sur le territoire national, Algerac se mettra à l’international à compter de 2019, et exportera ses services au Maroc, dont 5 clients sont déjà connus, au Burkina Faso, en Mauritanie et à Madagascar. Le projet de tarification proposé, souligne M. Boudissa, est «très compétitif».

Fouad Irnatene