Industrie automobile : Le salon dâ€™Alger aura lieu du 24 avril au 7 mai

Après deux ans d’absence, la deuxième plus grande manifestation économique en Algérie, à savoir le Salon international de l’Automobile d’Alger reviendra en avril 2019. La 20e édition du carrefour automobile devrait en effet être organisée du 24 avril au 07 mai 2019, au Palais des expositions les Pins Maritimes, par la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX).

D’habitude, le Salon est tenu annuellement durant le mois de mars. Le changement de la date est motivé par la tenue de l’élection présidentielle en 2019.

Contacté par nos soins, le P-DG de la Safex, Tayeb Zitouni, a confirmé l’information en affirmant que c’est « la volonté des constructeurs de remettre le Salon sur les rails » et dira que plusieurs constructeurs sont entrés en contact avec la Safex pour exprimer leur souhait de relancer l’organisation du Salon de l’automobile d’Alger, compte tenu du contexte du marché actuel et la montée crescendo de la production. De ce fait, la direction de la Safex a entamé les démarches nécessaires pour permettre aux constructeurs et aux concessionnaires automobiles de prendre part à la prochaine édition. Selon notre source, au jour d’aujourd’hui, six constructeurs ont exprimé le vœu de participer à la manifestation.

La prochaine édition du Salon de l’automobile verra très certainement la participation des constructeurs comme Renault Algérie Production (Renault, Dacia), Sovac Production (Seat, Volkswagen, Skoda, Audi), TMC du Groupe Tahkout (Hyundai, Suzuki, Chevrolet, Opel, BMW), Global Group (KIA, Hyundai utilitaires), Peugeot Algérie dont l’usine de production devrait voir le jour en 2020 et le Groupe Ival qui assemble les camions et utilitaires de la marque italienne IVECO.

Il est également fort possible que les spécialistes du ‘‘tuning’’, les représentants des accessoires automobiles et quelques sous-traitants seront de la partie et exposeront leurs produits au côté des constructeurs. Ces derniers aussi mettront en avant la gamme produite en Algérie, en sus des nouveautés. Ce qui est certain, c’est que les voitures « made in bladi » seront mises en avant.

Selon le patron de la Safex, la prochaine édition connaîtra un changement radical qui n’a « rien à voir » avec les éditions précédentes. « Le Salon sera consacré uniquement à l’exposition des véhicules et ne sera point caractérisé par la vente des produits exposés », a révélé M. Zitouni, qui précisera que le Salon 2019 sera un salon dédié à la qualité et au professionnalisme. « L’anarchie et la vente à tout bout de champ seront bannies du Salon », a-t-il assuré. La nouvelle version du Salon sera désormais « professionnelle par excellence » et soumise à des conditions que les exposants doivent respecter.

Par ailleurs, il est à rappeler que la facture d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de montage des véhicules de tourisme s’est établie à plus de 1,83 milliard de dollars sur les huit premiers mois de 2018, contre 936,86 millions de dollars durant la même période de 2017, indique les chiffres du Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid). Ce qui donne une hausse de 897 millions de dollars correspondant à une augmentation de 95,75%.

Quant aux importations des véhicules de transport de personnes et de marchandises et de collections CKD de cette catégorie de véhicules, elle ont également connu une hausse en s’établissant à 386,2 millions de dollars sur les huit premiers mois de 2018 contre 323,65 millions de dollars à la même période de 2017, soit une hausse de 62,55 millions de dollars (+19,33%).

Mohamed Mendaci