A Mila, Biskra, Oum El Bouaghi et MÃ©dÃ©a : Des centaines de logements attribuÃ©s

Un quota de 769 logements a été distribué dans 14 communes de la wilaya de Mila. L’opération qui s’inscrit dans le cadre des festivités de célébration des manifestations du 11 décembre 1960 a concerné 453 familles bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL) dont 233 dans la commune de Teleghma, 140 à Zeghaia, et 80 unités à Sidi Merouane. Il a été procédé, au titre de cette opération, sixième du genre depuis début 2018, à la distribution de 66 logements sociaux participatifs (LSP) dans la commune de Teleghma, et 50 autres unités de type promotionnel aidé (LPA) dans la commune d’Oued El Athmania, en plus de l’octroi de 200 aides à la construction rurale au profit de citoyens issus de 13 communes de la wilaya. A Biskra, les clés de 160 logements de type publics locatifs (LPL) réalisés dans les communes de Ghrous et Bordj Ben Azouz ont été remises. Ces logements de trois pièces sont dotés de toutes commodités nécessaires, selon les explications fournies sur place. Parallèlement, la liste préliminaire des bénéficiaires d’un quota de 166 logements à caractère social et la liste nominative des bénéficiaires de 228 lots de terrains dans le cadre du logement rural ont été rendues publiques. A Oum El Bouaghi, un quota de 292 logements tous segments confondus et 164 aides à la construction rurale ont été distribués. La cérémonie de distribution symbolique des logements a eu lieu à la maison de la culture Nouar Boubaker, au chef lieu de wilaya, en présence du wali, Messaoud Hadjadj et les bénéficiaires. L’opération de distribution de logements a concerné 204 logements publics locatifs (LPL) dont 50 unités dans la commune d’Ain Diss, 80 unités dans la commune de Berriche et 44 logements à la commune de Rezg en plus de 30 autres unités de même type dans la commune de Belala, a-t-on indiqué.

Il a été procédé à cette occasion à la distribution à la commune d’Ain M’lila de 38 logements réalisés dans le cadre du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), de 50 logements sociaux participatifs (LSP) à Berriche, en plus de la remise de 164 aides à la construction rurale à travers 17 communes de la wilaya.

Par ailleurs, à Médéa, l’intégralité du quota de logements location-vente (AADL) affecté à la wilaya de Médéa, d’une consistance de 7.200 unités, «sera mis en chantier, dans les tous prochains jours», a déclaré le wali, en marge de la cérémonie de distribution d’un quota de 451 logements, tous types confondus. «Tous les projets de logements location-vente, dont le démarrage a connu un léger retard, vont être lancés en exécution, après la prise en charge des contraintes sur lesquelles butaient ces projets», a indiqué Abbas Badaoui, ajoutant que l’opération de choix des sites d’implantation de ces projets menées à travers les grandes agglomérations urbaines de Médéa, a été terminée, et il ne reste que le lancement effectif des travaux».

Le chef de l’exécutif a révélé, par ailleurs, qu’une mise en demeure a été adressée à l’entreprise engagée pour la réalisation d’un projet de 1.200 logements location-vente, localisés à Sid-Amar, périphérie nord de Médéa, suite au retard enregistré dans le lancement de ce chantier. Des dispositions, d’ordre réglementaire, notamment ont été prise dans le but «d’éviter tout nouveau glissement dans le calendrier d’exécution de ce projet», a fait savoir le wali qui a assuré que «l’ensemble des souscripteurs qui se sont acquittés déjà de la première tranche auront leur logement».